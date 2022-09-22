На рынок недвижимости Таллинна и Харьюмаа хлынули новые квартиры

«Проекты новой застройки буксовали. На сегодня наиболее сложные узлы удалось распутать, и за один только август в Таллинне и в Харьюском уезде добавилось шесть совершенно новых многоквартирных домов и состоялось расширение семи уже имеющихся проектов. В последний раз так много товара поступило на рынок только в апреле 2021 года», – сообщил Сооман.

В течение всего одного месяца объем предлагаемых новых квартир в Таллинне и Харьюском уезде вырос на четверть – с 1300 до более чем 1700 квартир.