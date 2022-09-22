Партнер по продажам Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что на рынке строительства весной после начала военных действий царила всеобщая неразбериха, поскольку из-за отсутствия как материалов, так и рабочей силы застройщикам не могли назвать ни цену строительства, ни сроки выполнения графиков.
На рынок недвижимости Таллинна и Харьюмаа хлынули новые квартиры
«Проекты новой застройки буксовали. На сегодня наиболее сложные узлы удалось распутать, и за один только август в Таллинне и в Харьюском уезде добавилось шесть совершенно новых многоквартирных домов и состоялось расширение семи уже имеющихся проектов. В последний раз так много товара поступило на рынок только в апреле 2021 года», – сообщил Сооман.
В течение всего одного месяца объем предлагаемых новых квартир в Таллинне и Харьюском уезде вырос на четверть – с 1300 до более чем 1700 квартир.
«Выбор увеличивается, и это хорошая новость для покупателей. Первые застройщики уже начали делать скидки, чтобы в условиях растущей конкуренции в период низкого спроса все же успешно вести свой бизнес. Так что и в сегменте проектов новой застройки пора безумного роста цен прошла, и поскольку, как известно, осенью проектов станет еще больше, покупателям больше не надо беспокоиться, что товар кончится. Необходимость любой ценой опрометью нестись заключать сделки становится все меньше», – добавил он.