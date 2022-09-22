Не под одну гребенку ⟩ Тарту хочет отказаться от русскоязычного образования быстро, но правильно

Дело хорошее

Единственный путь, который позволит современным школьникам продолжить обучение в вузе на эстонском языке – это языковое погружение «здесь и сейчас». С этим тезисом согласны все причастные к образовательному процессу в Эстонии.

И вообще, перед тем как горевать об утрате русскоязычного образования, координатор индивидуального обучения Тартуского профессионального колледжа VOCO Ксения Георге призывает определиться в терминах. Она не первый год работает с ребятами, абсолютно не владеющими эстонским языком, интегрируя их в эстонскую систему обучения. «Обычно говорят, что математику и физику сложно осваивать на неродном языке. На мой взгляд, это достаточно скудный аргумент», – считает Георге. Она полагает, что русская школа в Эстонии идеально подходит только для очень способных детей – одаренных и мотивированных. «И родители которых, – добавляет она, – в состоянии создать условия для изучения эстонского в других местах. За последние 30 лет мы видим, что просто изучение эстонского как иностранного не дает результатов».

Ксения Георге. Фото: Александр Шкут

По словам Ксении Георге, на выходе из русскоязычных школ огромный процент детей не достигает в знании эстонского языка даже уровня B1. И этого недостаточно для полноценного продолжения образования. «Я сама заканчивала русскую школу, где неплохо училась. Я с хорошими результатами сдала экзамены, но учиться в университете полностью на эстонском языке – это была для меня катастрофа», – вспоминает Георге.