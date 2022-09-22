Учителя: помимо зарплаты важно не забывать и об условиях труда

На состоявшейся в среду встрече завуч Таллиннской реальной школы и координатор сети объединений учителей-предметников Мадис Сомелар выразил удовлетворение повышением минимальной заработной платы учителей, достигнутым по инициативе «Отечества». «Чрезвычайно важно, чтобы в 2023 году при повышении минимальной заработной платы внимание уделялось дифференциации оплаты труда учителей в зависимости от компетентности и вклада в развитие эстонских учащихся и школ. Молодых учителей не хватает. Достойная и учитывающая размер вклада заработная плата необходима для того, чтобы удержать сегодняшних учителей от ухода на другую работу и побудить молодежь выбрать профессию учителя», – сказал Сомелар.

Представители педагогических объединений также отметили выгорание учителей, которому способствует реализация принципов инклюзивного образования и дополнительная нагрузка, связанная с войной в Украине и кризисом здравоохранения последних лет.

Министр образования и науки Тынис Лукас выразил надежду, что запланированное на 2023 год повышение заработной платы вернет в школы педагогов, которые из-за низкой заработной платы оставили профессию учителя. «Достойная заработная плата является одним из важнейших ключевых слов в вопросе взращивания новых поколений учителей. В контексте предстоящих выборов в Рийгикогу "Отечество" поставило цель поднять среднюю зарплату учителя до 125 процентов от средней зарплаты в Эстонии», – сказал Лукас.

После повышения заработной платы учителей и осуществления перехода на эстонский язык обучения министр планирует уделить внимание модели карьеры учителя.