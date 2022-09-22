Уникальное каменное здание курзала является визитной карточкой Нарва-Йыэсуу. Сегодня этот памятник архитектуры разваливается на глазах. О его былом величии напоминают только архивные фото и лекции местного историка-энтузиаста Александра Опенко. Ни администрация города, ни нынешний собственник не удосужились привести здание в порядок. Но, может быть, у курзала еще появится шанс начать новую жизнь.
Курзал в Нарва-Йыэсуу: 110-летний юбилей отмечен разрухой
Сердце Нарва-Йыэсуу почти не бьется
Курзал местные жители привычно называли сердцем Нарва-Йыэсуу. Именно от этого архитектурного ансамбля со стеклянным переходом, зимним садом и галереей во все стороны курортного города расходились улицы. По словам Александра Опенко, более красивого и крупного курзала не было не только в Эстонии, но и на всем Балтийском побережье.
«Петербургская и московская публика, представители высшего света упоминали это место как «Северную Ривьеру». В бальном зале на 400 пар, в ресторане, в отеле можно было встретить самых известных художников, музыкантов, государственных деятелей Российской империи. Курзал на многие десятилетия сделал Нарва-Йыэсуу летней столицей Эстонии, где и проходила вся великосветская жизнь, – рассказывает Опенко, стоя возле разрушающегося фасада здания. – В 1939 году президент Пятс принимал в этом здании глав двенадцати государств Европы».
Культурное значение курзал не утратил даже после бомбежек Второй мировой войны, когда больше половины здания было разрушено. Здание курзала было приведено в порядок и до конца 80-х годов здесь располагался дом культуры. Он играл заметную роль в жизни не только местных жителей и нарвитян, но и гостей из Ленинграда. Многие старожилы Нарва-Йыэсуу вспоминают, что именно курзал был центром притяжения в городе: здесь в кинотеатре, на оркестровой площадке, в кафе горожане знакомились, играли свадьбы и проводили досуг.
Известный немецкий художник Алеша Блау, не раз посещавший Нарва-Йыэсуу, говорит, что этот город всегда был овеян тайной. «Все, что связано с Нарва-Йыэсуу, с курзалом, всегда было для меня чем-то сакральным, волшебным, непохожим на обычную жизнь. Именно поэтому я часто приезжаю сюда и пытаюсь своим творчеством вдохнуть жизнь в эти места».
Последние пять лет фасад здания стали использовать в своих арт-постановках разные творческие коллективы. Но чтобы курзал вновь стал притягательным местом с неповторимой аурой – до этого дело еще не дошло.
Обветшания можно было бы избежать
То, что курзал в Нарва-Йыэсуу является ценным памятником архитектуры, понимают и местные чиновники, и депутаты, и горожане. По словам бывшего городского архитектора Нелли Самели, была разработана детальная планировка, а также создано несколько проектов. Один из них предполагал строительство многофункционального туристического комплекса с сохранением исторического облика здания.
Нелли Самели понимает, что денег в бюджете всегда мало, но при желании средства можно найти на все: «Можно решать и вопросы с энергетикой, и восстанавливать памятники архитектуры. При правильном подходе можно потихонечку отреставрировать».
Нелли считает, что начать надо с того, чтобы законсервировать и привести в порядок историческую часть курзала. За те пять лет, что Самели не работает городским архитектором, в вопросе восстановления памятника архитектуры ничего не сдвинулось с места. «Единственное, что было сделано нынешним собственником – крыша. Я думаю, что технология была соблюдена, так как эти работы принимала комиссия по охране памятников, но замечания и жалобы специалистов-строителей есть. Да и за самим объектом следят плохо. Его главный враг – бесхозяйственность», – говорит бывший архитектор.
«Ремонт кровли улучшил состояние здания, обеспечив его сохранность», – кратко сообщил нам представитель компании Navesco OÜ Элар Эха.
«Если поддерживающий ремонт не делается постоянно, то происходит естественное обветшание, отваливается штукатурка, выпадают кирпичи, – подытоживает Нелли. – Надо полагать, что собственнику сегодня невыгодно вкладываться в здание, которое он планирует продать». У города тоже нет средств на выкуп курзала.
Памятник архитектуры пошел по рукам
К моменту распада Советского Союза в курзале располагался дом культуры. Здание было продано мэром Юрием Андреевым в частные руки. Эта сделка положила начало процессу упадка курзала. Собственники регулярно менялись. Каждый из них обещал восстановить курзал, но за все эти годы никаких основательных реставрационных работ никто не провел.
Сейчас курзал принадлежит компании Navesco OÜ, которая приобрела его в 2005 году на основе конкурса. Компания предложила мэрии НарваЙыэсуу купить здание за два миллиона эстонских крон и пообещала городу осуществить необходимые инвестиции. Мэрия согласилась, обязав покупателя обслуживать и парк вокруг курзала. Однако что-то пошло не так, и сегодня речь идет о возможном обратном выкупе разрушающегося памятника архитектуры.
По итогам последних переговоров между мэрией Нарва-Йыэсуу и собственником курзала выяснилось, что здание можно продать только с соседним участком, который необходим для обслуживания основной территории. Цена вопроса – 375 000 евро.
По словам мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина, представитель компании Элар Эха сообщил, что, продав объект за 375 000 евро, Navesco OÜ прибыли от сделки не получит. Готовность продать курзал городу собственник подтвердил в письме в нашу редакцию. Элар Эха сообщил, что компания выполняет свои прежние обещания и ожидает того же от городской управы Нарва-Йыэсуу.
Максим Ильин говорит, что главным камнем преткновения остаются деньги. Где их взять на выкуп здания, пока не решили. Основной источник, от которого можно ждать помощи – Фонд приведения в порядок зданий основных школ и гимназий. Именно о нем шла речь на встречах представителей мэрии и Министерства образования зимой и весной 2022 года. «Мы вместе осмотрели курзал. Чиновникам из министерства он понравился. Они сказали, что со стороны города подготовительных работ сделано больше, чем в других самоуправлениях, – рассказывает Максим. – Мы надеялись, что фонд поддержит идею покупки уже летом. Но наступил сентябрь – и пока ничего не решено. Правда, я слышал, что министерство сначала планировало около 50 миллионов евро распределить на всю Эстонию, а потом решило, что сумма целиком пойдёт в Ида-Вирумаа». По словам Максима, согласно предварительным оценкам специалистов строительных фирм, полное восстановление может стоить от 12 до 14 миллионов евро, но в первую очередь необходимо найти деньги для выкупа самого здания – 375 000 евро. Доля города в софинансировании будет невелика – около 10–15 процентов, поэтому сделка вполне реальна.
Город планирует не только восстановить исторический облик курзала, но и пристроить к нему образовательный комплекс, где будут основная школа на 180 детей, детский сад, а также центр по интересам.
«Город Нарва-Йыэсуу кратко изложил государству идею строительства образовательного комплекса. Более подробные условия поддержки и переговоры с муниципалитетом еще впереди. К сожалению, на данный момент оценить перспективы дела не представляется возможным», – сообщил нам руководитель отдела управления государственными активами Министерства образования и науки Индрек Рийсаар. Как видим, ясности с курзалом по-прежнему нет.
История курзала в Нарва-Йыэсуу
Первый курзал был деревянным. Он был спроектирован и построен Адольфом Ганом в 1882 году. В 1910-м здание сгорело. Через два года было возведено каменное здание курзала по проекту петербургского архитектора Мариана Лялевича. Фасадом дом был обращен к морю. Во время Второй мировой войны был утрачен вспомогательный корпус и разрушено главное здание курзала. В 1949 году оно было восстановлено. В советский период курзал использовался как городской дом культуры. В 80-е годы его посещало более 25 000 человек в год. В 90-е годы здание пришло в упадок.