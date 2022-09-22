Курзал в Нарва-Йыэсуу: 110-летний юбилей отмечен разрухой

Максим Ильин говорит, что главным камнем преткновения остаются деньги. Где их взять на выкуп здания, пока не решили. Основной источник, от которого можно ждать помощи – Фонд приведения в порядок зданий основных школ и гимназий. Именно о нем шла речь на встречах представителей мэрии и Министерства образования зимой и весной 2022 года. «Мы вместе осмотрели курзал. Чиновникам из министерства он понравился. Они сказали, что со стороны города подготовительных работ сделано больше, чем в других самоуправлениях, – рассказывает Максим. – Мы надеялись, что фонд поддержит идею покупки уже летом. Но наступил сентябрь – и пока ничего не решено. Правда, я слышал, что министерство сначала планировало около 50 миллионов евро распределить на всю Эстонию, а потом решило, что сумма целиком пойдёт в Ида-Вирумаа». По словам Максима, согласно предварительным оценкам специалистов строительных фирм, полное восстановление может стоить от 12 до 14 миллионов евро, но в первую очередь необходимо найти деньги для выкупа самого здания – 375 000 евро. Доля города в софинансировании будет невелика – около 10–15 процентов, поэтому сделка вполне реальна.