Эксперт: теплая зима может спасти мировую экономику

По словам главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, базовым сценарием для оценки развития мировой экономики в ближайшей перспективе является замедление темпов роста. «Показатели роста ВВП еврозоны становятся отрицательными. Восстановление после воздействия коронавируса будет отложено, и правительства находятся под давлением, пытаясь поддержать экономику с помощью различных мер», – сообщил Уускюла в переданном комментарии.

В ситуации, когда инфляция становится все более серьезной проблемой, у Европейского центрального банка нет другого выбора, кроме как повысить ставки по кредитам и депозитам, сказал он. «Поскольку европейский спрос падает, спрос на балтийский экспорт также низок, а рост процентных ставок будет оказывать давление на экономику стран, и без того находящихся в сложной ситуации», – сказал главный экономист.

По словам главного экономиста, ситуация на рынке труда пока относительно благополучна по сравнению с предыдущими рецессиями, поскольку реальные зарплаты не успевают за инфляцией, а издержки рецессии распределяются более равномерно. «При высоких расходах на жилье, продукты питания и выплаты по ипотеке остается мало места для дополнительной активности, поэтому спрос на услуги второстепенного значения начнет падать, постепенно приводя к росту безработицы», – добавил он.