Согласно осеннему экономическому прогнозу Luminor, мировая экономика может восстановиться быстрее, чем ожидалось, если зима будет теплой, а цены на энергоносители и сырьевые товары снизятся быстрее, чем предполагалось.
Эксперт: теплая зима может спасти мировую экономику
По словам главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, базовым сценарием для оценки развития мировой экономики в ближайшей перспективе является замедление темпов роста. «Показатели роста ВВП еврозоны становятся отрицательными. Восстановление после воздействия коронавируса будет отложено, и правительства находятся под давлением, пытаясь поддержать экономику с помощью различных мер», – сообщил Уускюла в переданном комментарии.
В ситуации, когда инфляция становится все более серьезной проблемой, у Европейского центрального банка нет другого выбора, кроме как повысить ставки по кредитам и депозитам, сказал он. «Поскольку европейский спрос падает, спрос на балтийский экспорт также низок, а рост процентных ставок будет оказывать давление на экономику стран, и без того находящихся в сложной ситуации», – сказал главный экономист.
По словам главного экономиста, ситуация на рынке труда пока относительно благополучна по сравнению с предыдущими рецессиями, поскольку реальные зарплаты не успевают за инфляцией, а издержки рецессии распределяются более равномерно. «При высоких расходах на жилье, продукты питания и выплаты по ипотеке остается мало места для дополнительной активности, поэтому спрос на услуги второстепенного значения начнет падать, постепенно приводя к росту безработицы», – добавил он.
По словам Уускюла, основным сценарием риска является глобальная рецессия, которая резко сократит ВВП Китая, развивающихся рынков и США, а следовательно, и еврозоны. Даже если заработная плата будет расти, реальная заработная плата резко упадет, что приведет к снижению потребительского спроса. «Если рост цен сохранится, а процентные ставки продолжат расти, потребители также останутся беднее с точки зрения заработка и сбережений. Для того чтобы увеличить сбережения до прежнего уровня, потребление еще больше снизится, что приведет к росту безработицы», – пояснил Уускюла.
Кроме того, снижение потребления означает, что инвестиционные планы откладываются. Аналогичным образом, ограничения, наложенные коронавирусом, могут продолжать создавать проблемы с поставками, не позволяя падению цен на сырьевые товары доходить до потребителя. По мере снижения спроса на сырье и повышения доходов экономика найдет выход, и рост возобновится.
Однако, по мнению Уускюла, возможен и более позитивный сценарий. Падение цен на сырьевые товары может достичь потребителей раньше, чем ожидается, а цены на энергоносители могут снизиться, если зима будет теплой, и если Европа создаст достаточные мощности для импорта СПГ, а текущие запасы будут достаточными. «Все это остановит рост процентных ставок, и по мере облегчения условий финансирования фондовые рынки начнут расти, а стартапам будет легче финансировать новые инвестиции», – сказал главный экономист.
По словам Уускюла, положительные технологические новости, такие как прорывы в области аккумуляторов или использования солнечной энергии, также могут изменить перспективы роста.