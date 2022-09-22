В сфере управления МВД к 2023 году фонд заработной платы увеличится более чем на 20 процентов, то есть более чем на 50 миллионов евро, что позволяет поднять минимальную заработную плату спасателей до 1620 евро, организаторов аварийно-спасательных работ – до 1631 евро, а сотрудников полиции – до 1849 евро.
Зарплаты спасателей и полицейских будут повышены
Фонд заработной платы Академии МВД также будет значительно увеличен, а преподавателям может быть гарантирована 25-процентная надбавка к зарплате, как и в других областях образования. Точное распределение фонда заработной платы вуза решается их руководителями.
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, в сегодняшней ситуации крайне важно дополнительное финансирование сферы внутренней безопасности.
«Увеличение фонда оплаты труда обеспечивает достойную прибавку к зарплате работникам сферы внутренней безопасности. Например, мы можем поднять минимальную зарплату спасателей с 1190 евро до 1620 евро, что устранит большой разрыв в оплате труда спасателей и работников многих других сфер, существующий десятилетиями. Таким образом, в следующем году средняя зарплата спасателей на шаг приблизится к средней по Эстонии. Зарплата организаторов аварийно-спасательных работ также значительно увеличится – до 1631 евро», – сказал Ляэнеметс.
Министр добавил, что разница между повышением зарплаты на этот раз и предыдущими повышениями заключается в том, что зарплаты офисных работников и тружеников тыла также вырастут.
«Важно, чтобы профилактические работы и потенциал планирования широкой обороны страны сохранялся и развивался, а повышение зарплат работников передовой линии не происходило ни за чей счет. Вся сфера внутренней безопасности почувствует рост зарплат на себе», – сказал Ляэнеметс. Он сообщил, что фонд заработной платы значительно растет во всей сфере внутренней безопасности.
«Например, в 2023 году фонд оплаты труда службы спасения увеличится на 30 процентов, у центра тревоги – на 22 процента, а заработная плата преподавателей в Академии МВД может быть увеличена на 25 процентов. Одним из моих приоритетов как министра внутренних дел является гарантия нашей внутренней безопасности и завтра. Для этого необходим дополнительный рост, что в свою очередь требует достаточного количества учебных мест и мотивирующей и достойной зарплаты, которая бы привлекала молодежь к изучению специальностей внутренней безопасности.
Поэтому увеличение фонда оплаты труда Академии МВД сопровождается общим увеличением финансирования высшего образования, чтобы обучение осуществлялось лучшими специалистами в своих областях. Конечно, более разумным уровнем зарплаты мы также гарантируем, что опытные служащие дольше будут работать в данной сфере и наконец притормозим нынешнее быстрое сокращение числа сотрудников внутренней безопасности», – пояснил Ляэнеметс.
По словам Ляэнеметса, руководитель каждого учреждения принимает решение о детальном распределении фонда зарплаты внутри учреждения.
«Руководители учреждений лучше знают, где работа ведется на более высоком уровне, и могут принять верные решения, обеспечения безопасности своих сотрудников и всех нас. Однако я считаю крайне важным повышение зарплаты начинающим сотрудникам, поэтому я дал руководителям учреждений рекомендации по повышению минимальной зарплаты», – подчеркнул Ляэнеметс.
И добавил: «Наша цель – добиться того, чтобы минимальная зарплата полицейских и спасателей равнялась 1,2-кратной средней зарплаты по Эстонии, но на сегодняшний день этого мы еще не добились. При этом нынешнее повышение заработной платы также является важным шагом в правильном направлении, который может гарантировать экономическую безопасность и благополучие наших защитников и их семей».
Помимо повышения зарплаты, важное финансирование получит сфера обучения внутренней безопасности. Всего в следующем году будет выделено 6 миллионов евро на привлечение добровольцев внутренней безопасности, широкомасштабную национальную оборону и поддержку сообществ в неправительственных организациях.
«Война в Украине и несколько других гуманитарных и природных кризисов в других местах показали, насколько важны вовлечение, обучение и готовность на уровне граждан и сообществ. Это неотъемлемая часть безопасности страны, в которую следует постоянно и систематически инвестировать», – добавил Ляэнеметс.
Дополнительные средства в размере 3 млн евро будут выделены в 2023 году на оптимизацию процедуры миграции и оформления документов. Также будет восстановлено финансирование проекта «Пожаробезопасный дом» в размере одного миллиона евро в год.