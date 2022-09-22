Зарплаты спасателей и полицейских будут повышены

Фонд заработной платы Академии МВД также будет значительно увеличен, а преподавателям может быть гарантирована 25-процентная надбавка к зарплате, как и в других областях образования. Точное распределение фонда заработной платы вуза решается их руководителями.

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, в сегодняшней ситуации крайне важно дополнительное финансирование сферы внутренней безопасности.

«Увеличение фонда оплаты труда обеспечивает достойную прибавку к зарплате работникам сферы внутренней безопасности. Например, мы можем поднять минимальную зарплату спасателей с 1190 евро до 1620 евро, что устранит большой разрыв в оплате труда спасателей и работников многих других сфер, существующий десятилетиями. Таким образом, в следующем году средняя зарплата спасателей на шаг приблизится к средней по Эстонии. Зарплата организаторов аварийно-спасательных работ также значительно увеличится – до 1631 евро», – сказал Ляэнеметс.

Министр добавил, что разница между повышением зарплаты на этот раз и предыдущими повышениями заключается в том, что зарплаты офисных работников и тружеников тыла также вырастут.

«Важно, чтобы профилактические работы и потенциал планирования широкой обороны страны сохранялся и развивался, а повышение зарплат работников передовой линии не происходило ни за чей счет. Вся сфера внутренней безопасности почувствует рост зарплат на себе», – сказал Ляэнеметс. Он сообщил, что фонд заработной платы значительно растет во всей сфере внутренней безопасности.