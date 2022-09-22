ВЛАДИМИР ЮШКИН ⟩ Попытка самоубийства Владимира Путина

«Дорогие друзья», – сказал сегодня утром Путин россиянам и снова солгал. Те 300 000 российских семей, которым сегодня приходится отправлять своих близких на бойню, никогда не были его друзьями и никогда не будут.

Военные в своих докладах Путину еще весной предупреждали, что мобилизацию целесообразно организовать не позднее 15 июля, и указывали, что после этого срока мобилизация полностью потеряет свою эффективность. Действия, связанные с мобилизацией, запланированы на три месяца, а это значит, что ситуация на поле боя в это время не может быть изменена. Зачем Путину пушечное мясо к концу декабря?

Говорят, что еще 12 сентября президенту был представлен отчет группы экспертов, в котором говорилось об опасных последствиях мобилизации в настоящее время. Но в среднесрочной перспективе аналитики предсказывали гражданскую войну и развал страны, потому что, в случае поражения России, в стране будет огромное количество вооруженных людей, считающих себя преданными руководством страны. И сомнительно, что Росгвардия сможет их подавить.

Выход из войны невозможен на условиях Москвы, но невозможна и победа на поле боя. Возможна только русская рулетка.