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ВЛАДИМИР ЮШКИН ⟩ Попытка самоубийства Владимира Путина

Владимир Юшкин
, руководитель Балтийского центра исследований России
Попытка самоубийства Владимира Путина
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Владимир Путин объявляет частичную мобилизацию 21.09.2022.
Владимир Путин объявляет частичную мобилизацию 21.09.2022. Фото: HANDOUT/AFP
  • Эксперты предупредили Путина об опасностях мобилизации
  • Если Россия потерпит поражение, в стране будет огромное количество вооруженных людей
  • Чтобы избежать поражения, Путин может применить против Украины тактическое ядерное оружие

Российские генералы еще весной предупредили Путина, что нельзя откладывать мобилизацию, пишет Владимир Юшкин, руководитель Балтийского центра исследований России.

«Дорогие друзья», – сказал сегодня утром Путин россиянам и снова солгал. Те 300 000 российских семей, которым сегодня приходится отправлять своих близких на бойню, никогда не были его друзьями и никогда не будут.

Военные в своих докладах Путину еще весной предупреждали, что мобилизацию целесообразно организовать не позднее 15 июля, и указывали, что после этого срока мобилизация полностью потеряет свою эффективность. Действия, связанные с мобилизацией, запланированы на три месяца, а это значит, что ситуация на поле боя в это время не может быть изменена. Зачем Путину пушечное мясо к концу декабря?

Говорят, что еще 12 сентября президенту был представлен отчет группы экспертов, в котором говорилось об опасных последствиях мобилизации в настоящее время. Но в среднесрочной перспективе аналитики предсказывали гражданскую войну и развал страны, потому что, в случае поражения России, в стране будет огромное количество вооруженных людей, считающих себя преданными руководством страны. И сомнительно, что Росгвардия сможет их подавить.

Выход из войны невозможен на условиях Москвы, но невозможна и победа на поле боя. Возможна только русская рулетка.

Утверждается, что директор ФСБ Александр Бортников был категорически против как решения о мобилизации, так и участия его службы в ее подготовке и организации. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предложил не привлекать к мобилизации ФСБ, а ограничиться поддержкой МВД и Росгвардии.

Внезапное и срочное проведение дважды откладываемых референдумов по вопросу о присоединении к России самопровозглашенных «Донецкой и Луганской народных республик», а также оккупированных Россией частей Херсонской и Запорожской областей Украины, напрямую связано с фрагментом выступления Путина: «И в случае возникновения угрозы территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, несомненно, будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф».

Это означает, что Путин применит тактическое ядерное оружие против Украины, чтобы избежать поражения. Риторически, как всегда, все это оформляется отсылкой к «американскому прецеденту»: мол, они сделали это, чтобы закончить войну с Японией, теперь и мы сделали это, чтобы закончить войну.

Главный вопрос: почему так быстро начались мобилизация и референдумы? Логично предположить, что произошло какое-то событие, о котором мы не знаем, но которое послужило спусковым крючком для принятия этих решений. Путину ясно одно: выйти из войны на условиях Москвы невозможно, но и победа на поле боя тоже невозможна. Возможна только русская рулетка.

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