Подкаст юристов ⟩ Молодежная преступность: приговор или шанс на спасение?

Молодежная преступность давно не имеет четкого портрета. По состоянию на конец 2021 года наиболее частые виновные деяния, совершаемые несовершеннолетними в Эстонии – это воровство, дорожные нарушения, употребление алкогольных и наркотических веществ. Анна Маркина подчеркивает, что молодежная преступность имеет, как правило, групповой характер и, по словам Оксаны Никифоровой, осведомленность молодежи о том, что совершаемые ими деяния являются виновными, высока.

Молодежную преступность хорошо характеризует также риск, однако не всегда риск следует считать чем-то негативным, так как риск – это двигатель развития, который в перспективе и при правильной направленности позволяет молодежи достигнуть высоких и положительных результатов. Важно удерживать грань между здоровым риском и нарушением закона.

Важно, чтобы криминальная политика по отношению к несовершеннолетним была направлена не на наказание несовершеннолетнего, а на выявление причин. Это есть первостепенная задача восстановительного правосудия.

Говоря о причинах, Анна и Оксана подчеркивают, что семья – основа основ. Роль родителя в формировании законопослушности несовершеннолетнего огромна – внимательное отношение и интерес к тому, чем живет несовершеннолетний, может создать крепкие и доверительные отношение между ребенком и родителем, и тогда преступный путь с большой долей вероятности не станет выбором.

Однако, если отношения в семье заходят в тупик или требуется помощь в разрешении конфликта в рамках производства, государство приходит на помощь. Медиаторы могут помочь разрешить даже самые тяжелые ситуации.

О чем следует помнить? Анна и Оксана советуют доверять ребенку, создавать и сохранять доверительные отношения, но держать под умеренным контролем. Родитель – главный помощник в становлении личности и, наставляя ребенка, нужно помнить о том, чтобы ребенок также научился брать на себя ответственность.