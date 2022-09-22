Департамент социального страхования совместно с Государственным центром вспомогательных услуг объявляет новый конкурс госпоставки для размещения прибывших в Эстонию военных беженцев из Украины.
Для размещения украинских беженцев объявлен конкурс на 150 миллионов евро
По словам генерального директора Департамента социального страхования Марет Марипуу, Эстония обеспечивает крышу над головой всем прибывшим в страну беженцам, нуждающимся в помощи. «Мы продолжим предлагать помощь до тех пор, пока она нужна украинцам. Мы хотим найти партнеров для такого размещения, заключить с ними рамочные договоры и, если количество нуждающихся в помощи резко вырастет, быть готовыми к такой ситуации», – сказала Марипуу.
«Мы благодарны всем сотрудникам мест размещения, где нашлась возможность предложить бежавшим от войны безопасное проживание. Приглашаем к участию в этом конкурсе как новых заинтересованных партнеров, так и тех, кто уже ими является», – добавила директор.
Требования к местам проживания перечислены в базовых документах в регистре госпоставок. К примеру, там должно быть не менее 20 спальных мест, и оно должно располагаться рядом с маршрутами общественного транспорта, которыми можно в течение часа добраться до магазина, семейного врача и учреждений, где оказываются государственные услуги.
Если в месте размещения можно поселить беженцев с домашними животными, то надо приложить калькуляцию со стоимостью размещения питомцев. Также в месте размещения должно быть помещение для работы представителей Департамента социального страхования, которые консультируют военных беженцев по тому, как начать самостоятельную жизнь.
Новый конкурс разделен на две части: услуга размещения вместе с питанием и услуга размещения с возможностью приготовления пищи. Размещение в местах, где надо самим готовить себе еду, дает лучшие возможности для начала самостоятельной жизни.
«Предложения нужно представить в электронной среде госпоставок к 21 октября в разделе Majutamise teenuse osutamine Sotsiaalkindlustusametile. Напоминаем заинтересованным в конкурсе, что нужно запастить временем для составления и подачи своих предложений, чтобы избежать ошибок, которые могут стать причиной для вынесения негативных решений», –отметила заведующая отделом госпоставок Государственного центра вспомогательных услуг Кати Эллер.
Срок действия рамочных договоров с выигравшими конкурс поставщиками будет длиться до 31.12.2025 или до момента достижения указанных в договоре объемов. Общая сумма на весь объем госпоставки составляет 150 миллионов евро, на которые Департамент социального страхования может при необходимости закупать у своих партнеров услугу по размещению.
С условиями конкурса госпоставки можно ознакомиться в регистре.