Для размещения украинских беженцев объявлен конкурс на 150 миллионов евро

По словам генерального директора Департамента социального страхования Марет Марипуу, Эстония обеспечивает крышу над головой всем прибывшим в страну беженцам, нуждающимся в помощи. «Мы продолжим предлагать помощь до тех пор, пока она нужна украинцам. Мы хотим найти партнеров для такого размещения, заключить с ними рамочные договоры и, если количество нуждающихся в помощи резко вырастет, быть готовыми к такой ситуации», – сказала Марипуу.

«Мы благодарны всем сотрудникам мест размещения, где нашлась возможность предложить бежавшим от войны безопасное проживание. Приглашаем к участию в этом конкурсе как новых заинтересованных партнеров, так и тех, кто уже ими является», – добавила директор.

Требования к местам проживания перечислены в базовых документах в регистре госпоставок. К примеру, там должно быть не менее 20 спальных мест, и оно должно располагаться рядом с маршрутами общественного транспорта, которыми можно в течение часа добраться до магазина, семейного врача и учреждений, где оказываются государственные услуги.

Если в месте размещения можно поселить беженцев с домашними животными, то надо приложить калькуляцию со стоимостью размещения питомцев. Также в месте размещения должно быть помещение для работы представителей Департамента социального страхования, которые консультируют военных беженцев по тому, как начать самостоятельную жизнь.