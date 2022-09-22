Утепляемся: назад, к соломе, льну и конопле?

Экологическая тема в строительстве — одна из самых горячих тем сезона, тем более если дело касается нынешней экономической ситуации в мире.

Целлюлозная изоляция (эковата, экоплиты)

Целлюлозу добывают из луговой травы или макулатуры и обрабатывают различными методами. В случае с луговой травой питательные вещества извлекаются в процессе бережной сушки, в то время как макулатура измельчается. Целлюлоза из луговых трав служит основой для изготовления «эковаты» или утеплителя для напыления; целлюлоза из макулатуры, может быть спрессована в маты (так называемые «экоплиты»). На производстве целлюлозу обрабатывают солями бора — это предотвращает процессы гниения, горения и поедания насекомыми.

Области применения: помимо утеплителя для стен, полов и крыш, целлюлозу используют в качестве заполнителя каркасных перегородок, подшивных потолков. К тому же она - отличный звукоизолятор. Важно: утеплитель,особенно изготовленный из макулатуры, не должен контактировать с водой.

Древесная изоляция

Древесный изоляционный материал получают из бытовых остатков, отходов строгания. Это вторичное использование материала, который в противном случае был бы пригоден максимум для сжигания.

Древесина может использоваться в качестве наполнителя, перерабатываться в маты или плиты, а также служить в качестве задувного утеплителя.

Области применения: изоляционные плиты устойчивы к ветру и непогоде и могут крепиться на крышах и фасадах.

Пенька (конопляный утеплитель)