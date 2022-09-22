Утепляемся: назад, к соломе, льну и конопле?
Экологическая тема в строительстве — одна из самых горячих тем сезона, тем более если дело касается нынешней экономической ситуации в мире.
Целлюлозная изоляция (эковата, экоплиты)
Целлюлозу добывают из луговой травы или макулатуры и обрабатывают различными методами. В случае с луговой травой питательные вещества извлекаются в процессе бережной сушки, в то время как макулатура измельчается. Целлюлоза из луговых трав служит основой для изготовления «эковаты» или утеплителя для напыления; целлюлоза из макулатуры, может быть спрессована в маты (так называемые «экоплиты»). На производстве целлюлозу обрабатывают солями бора — это предотвращает процессы гниения, горения и поедания насекомыми.
Области применения: помимо утеплителя для стен, полов и крыш, целлюлозу используют в качестве заполнителя каркасных перегородок, подшивных потолков. К тому же она - отличный звукоизолятор.
Важно: утеплитель,особенно изготовленный из макулатуры, не должен контактировать с водой.
Древесная изоляция
Древесный изоляционный материал получают из бытовых остатков, отходов строгания. Это вторичное использование материала, который в противном случае был бы пригоден максимум для сжигания.
Древесина может использоваться в качестве наполнителя, перерабатываться в маты или плиты, а также служить в качестве задувного утеплителя.
Области применения: изоляционные плиты устойчивы к ветру и непогоде и могут крепиться на крышах и фасадах.
Пенька (конопляный утеплитель)
Конопля с древних времен использовалась как строительный изолятор. Из нее изготавливают маты и рулонную изоляцию; часто — с добавлением вспомогательных волокон, которые обычно обрабатывают содой или сульфатом аммония для защиты от возгорания. Только набивочная вата из конопли и плиты из конопляно-глиняной смеси часто обходятся без дополнительных добавок.
Области применения: пеньку можно использовать для естественной теплоизоляции стен, крыш и полов, например, для изоляции между стропилами. Но важно добиться определенной плотности набивки.
Льняная изоляция
Лен использовался людьми на протяжении тысячелетий: для одежды, еды или в качестве масла для краски. И только в строительстве это относительно новый материал. Короткие волокна, которые не могут быть использованы в текстильной промышленности, применяются для изготовления изоляционных материалов.
Льняные волокна перерабатывают в изоляционные плиты, состоящие из нескольких ворсистых слоев. Лен также можно использовать в качестве наполнителя, набивочного материала, войлока или выдувной изоляции.
Области применения: стены, потолки и крыши можно утеплять с помощью флизелина и льняных лент, полы — в основном с помощью наполнителя. Окна и двери можно уплотнить, используя лен в качестве набивочного материала. Это один из самых дешевых изоляторов.
Соломенная изоляция
Побочный продукт выращивания зерновых, солома активно используется как подстилка в животноводстве и в строительстве. Исторически солому измельчали и смешивали с глиной, после чего обмазывали постройку. Сейчас чаще используют прессованные плиты. Для дополнительной защиты от биопоражения их советуют вымачивать в медном купоросе.
Области применения: чаще всего соломенные маты используют для теплоизоляции стен, крыш и полов, например, для изоляции между стропилами.
Камышовая изоляция
Тростник издавна использовали как строительный материал для кровли в прибрежных районах. Сейчас он поставляется в основном из Турции и Венгрии, перерабатывается в панели и гибкие маты.
Области применения: в качестве изоляционного вспомогательного материала.
Изоляция из водорослей
Это те самые водоросли, которые выбрасывает на берег во время сильных штормов — возможно вы видели так называемые шары Нептуна на Средиземном море или коричневые полосы водорослей на Балтике. До 1950-х их с большими затратами утилизировали, но позже научились делать на их основе изоляцию.
Области применения: волокна морских водорослей подходят для внутреннего и наружного применения, для крыши и потолка верхнего этажа. Как и почти все натуральные изоляционные материалы, не подходит для изоляции периметра.
Изоляция из овечьей шерсти
У овец, которых разводят на мясо, тоже есть шерсть. Чтобы получить из нее пряжу, требуется сложная обработка (мойка, чистка, отбеливание). Для изоляции шерсть, конечно же, тоже моют, но по иной технологии. Чистая шерсть перерабатывается в тонкие ворсинки, которые в свою очередь подвергаются валянию. В процессе часто добавляются синтетические волокна.
Области применения. Овечья шерсть используется в качестве изоляции между стропилами, а также в качестве прослойки для стен, полов и потолков. Косички из овечьей шерсти используются для установки окон. Это один из самых дорогих натуральных материалов.
Пробковая изоляция
Пробку получают из коры пробкового дуба, который произрастает в Португалии, Испании и Северной Африке. Молодое дерево можно чистить в первый раз через тридцать лет, затем каждые девять-двенадцать лет.
Пробка универсальна, предлагается в виде плит, которые обычно выпекаются из гранулята. Межстропильная изоляция изготавливается из гранулята или собранных пробок от бутылок.
Области применения: изоляция наружных стен и крыш. Пробка также используется в качестве задувной изоляции или в системах теплоизоляции.