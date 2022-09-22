Компания Enefit Green приобрела возможность построить два больших солнечных парка

Планируемая общая мощность расположенных в Лихула и Пярну-Яагупи проектов развития будет составлять до 165 мегаватт, а прогнозируемый годовой объем производства – до 169 гигаватт-часов. Этот объем электроэнергии покрывает среднегодовое потребление примерно 50 000 средних домохозяйств Эстонии.

По словам руководителя сферы развития солнечной энергии Enefit Green Райдо Халлика, увеличение производства возобновляемой энергии является в долгосрочной перспективе решением энергетического кризиса.

«Чем больше мы сможем производить зеленой электроэнергии сами, тем увереннее мы как страна будем чувствовать себя с точки зрения как цен, так и энергетической безопасности. С завершением строительства этих двух парков к энергетической системе Эстонии добавится значительный объем возобновляемой электроэнергии, и мы еще приблизимся к государственной цели – производить в Эстонии к 2030 году столько возобновляемой электроэнергии, сколько мы потребляем», – сказал он.

Компания Enefit Green подписала договор о приобретении 100% предприятия 21 сентября. Благодаря этой сделке Enefit Green также приобрела права на землю и подключения, необходимые для строительства обоих солнечных парков.

Оба проекта являются частью долгосрочного портфеля развития Enefit Green. Цель заключается в том, чтобы принять окончательное инвестиционное решение по проектам в 2024 году, после чего последует период строительства, который продлится до двух лет.