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Компания Enefit Green приобрела возможность построить два больших солнечных парка

BNS
Компания Enefit Green приобрела возможность построить два больших солнечных парка
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Солнечный парк
Солнечный парк Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Компания Enefit Green приобрела компанию Rääbiste Põllud OÜ, в портфеле развития которой имеются два крупных солнечных парка в Западной Эстонии. Предположительно, парки начнут работать через четыре года, а их объем производства будет покрывать потребление около 50 тысяч средних домохозяйств.

Планируемая общая мощность расположенных в Лихула и Пярну-Яагупи проектов развития будет составлять до 165 мегаватт, а прогнозируемый годовой объем производства – до 169 гигаватт-часов. Этот объем электроэнергии покрывает среднегодовое потребление примерно 50 000 средних домохозяйств Эстонии.

По словам руководителя сферы развития солнечной энергии Enefit Green Райдо Халлика, увеличение производства возобновляемой энергии является в долгосрочной перспективе решением энергетического кризиса.

«Чем больше мы сможем производить зеленой электроэнергии сами, тем увереннее мы как страна будем чувствовать себя с точки зрения как цен, так и энергетической безопасности. С завершением строительства этих двух парков к энергетической системе Эстонии добавится значительный объем возобновляемой электроэнергии, и мы еще приблизимся к государственной цели – производить в Эстонии к 2030 году столько возобновляемой электроэнергии, сколько мы потребляем», – сказал он.

Компания Enefit Green подписала договор о приобретении 100% предприятия 21 сентября. Благодаря этой сделке Enefit Green также приобрела права на землю и подключения, необходимые для строительства обоих солнечных парков.

Оба проекта являются частью долгосрочного портфеля развития Enefit Green. Цель заключается в том, чтобы принять окончательное инвестиционное решение по проектам в 2024 году, после чего последует период строительства, который продлится до двух лет.

В настоящее время Enefit Green располагает 38 солнечными парками общей мощностью 30 мегаватт. Также строятся три солнечных парка общей мощностью 45 мегаватт. Цель компании к 2026 году – увеличить производственную мощность солнечных парков до 600 мегаватт.

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