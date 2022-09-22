Шок: Еврокомиссия ослабит санкции против российского угля

Еврокомиссия рассматривает возможность разрешить транспортировку российского угля для того, чтобы обеспечить продовольственную и энергетическую безопасность в мире. Однако ряд стран-членов Евросоюза выступил против этой меры.

В документе говорится, что транспортировка определенных товаров, включая уголь и сопутствующую продукцию, должна быть разрешена для борьбы с отсутствием продовольственной и энергетической безопасности во всем мире.

«ЕС полностью привержен тому, чтобы его санкции не оказали неправомерного влияния на торговлю критически важными товарами с третьими странами по всему миру», – заявил в своем заявлении представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри, добавив, что разъяснение относится к агропродовольственным товарам, включая химикаты, используемые для удобрений, энергетические товары и конкретные товары первой необходимости. Он добавил, что в руководстве разрешается также финансирование или предоставление финансовой помощи – например, услуги по страхованию или перестрахованию.

Против инициативы на встрече европейских министров выступила группа стран, в том числе Польша и страны Балтии. Они раскритиковали обновленное руководство ЕС и призвали не публиковать его до тех пор, пока вопрос не будет рассмотрен детально.

По данным Министерства иностранных дел Латвии, новые руководства не были согласованы с государствами-членами и вызвали удивление. Правительство Латвии сотрудничает с Комиссией по работе над устранением проблем, но, если соглашение не будет достигнуто, региональное решение будет искаться в областях, находящихся в ведении государств-членов.

В ответ на это Еврокомиссия пояснила, что разъяснения направлены на недопущение любого негативного воздействия на продовольственную и энергетическую безопасность третьих стран мира и, в первую очередь, они касаются удобрений.

Группа выступивших стран также заявила, что в тексте нового руководства, помимо угля, упоминаются удобрения, древесина и некоторые цементные изделия. Дипломаты попросили Еврокомиссию подробнее объяснить свое предложение, так как оно может выйти за рамки принятых обязательств по продовольственной безопасности и фактически привести к ослаблению санкций в отношении перечисленных российских товаров.

Цена на уголь на мировом рынке в этом месяце достигла рекордно высокого уровня, поскольку спрос на сырье снова растет. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что мировое потребление угля в этом году достигнет уровня, который в последний раз наблюдался десять лет назад.