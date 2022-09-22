Активист Середенко получил пять лет за направленные против Эстонии связи и сотрудничество с РФ

По мнению суда, наличие такой цели проявляется, прежде всего, в деятельности Середенко по поддержке, которую он оказывал семи лицам, указанным в обвинительном заключении, и возглавляемым ими организациям.

От имени этих лиц Середенко систематически публиковал материалы, сквозными темами которых были утверждения о том, что имеет место массовая дискриминация русскоязычного населения, разжигание русофобии, преследования правозащитников, распространение нацизма и фашизма в Эстонии на национальном уровне. Осуществлялись постоянные заявления, которые ставили под сомнение независимость Эстонской Республики, высмеивали и клеветали на институты Эстонии и ведущих политиков. Последних обвиняли, например, в распространении нацизма и преследовании русскоязычного населения. Подобные нарративы Середенко распространял и об Украине.

В ходе судебного разбирательства основным последовательным возражением защитника и обвиняемого было то, что Середенко в своих письмах и выступлениях выражал свои личные политические взгляды и выступал в качестве правозащитника, уполномоченного по правам человека, журналиста и ученого, а значит, его действия не могут быть считается преступлением. В противном случае это было бы нарушением свободы слова. Суд не счел эти возражения обоснованными.

Во-первых, суд обратил внимание на то, что свобода слова не является абсолютной. Конституция Эстонии устанавливает условия, при которых ограничение свободы выражения мнений является оправданным. Законодатель правомочен решить, что в определенных случаях нарушение ограничения свободы слова также может быть преступлением.

Судом установлено, что тема, содержание и тон статей неоднократно зачитывались обвиняемому, поэтому возражение о том, что это были его собственные политические взгляды, неправомерно. Даже если содержание этих текстов совпадало с его собственными взглядами, нельзя не заметить, что они были написаны в интересах государственных органов РФ и по просьбе лиц, выступавших от их имени, и обвиняемый знал о цели этих лиц. В такой ситуации оценка должна основываться в первую очередь на цели, для которой эти письма и презентации были подготовлены и опубликованы, а не на том, соответствовало ли содержание собственным политическим взглядам обвиняемого или нет. В данном случае это не имеет значения.

Суд неоднократно устанавливал, что деятельность обвиняемого по подготовке и публикации этих материалов не может рассматриваться как деятельность под именем независимого журналиста, эксперта, исследователя, правозащитника или иной профессии. Это были заказные работы или тексты, не имевшие черт, характерных для самостоятельной экспертизы, анализа или иной деятельности.