Сегодня Харьюский уездный суд признал Сергея Середенко виновным по части 1 статьи 235(1) Пенитенциарного кодекса и приговорил его к близкому к максимальному сроку наказания - 5 годам и шести месяцам лишения свободы. Началом отбывания наказания считается дата задержания Середенко - 3 марта 2021.
Активист Середенко получил пять лет за направленные против Эстонии связи и сотрудничество с РФ
Суд отклонил ходатайство обвиняемого и защиты о признании статей 232, 234(2) и 235(1) Пенитенциарного кодекса неконституционными. По мнению суда, такого противоречия нет.
Суд установил, что Середенко, совершая рассматриваемое преступление, получил имущество на сумму не менее 5185,79 евро, а также шесть нагрудных значков. Поскольку в какой-то мере полученные деньги были израсходованы, суд обязал ответчика выплатить соответствующую сумму взамен конфискации. Суд также постановил конфисковать значки.
В качестве процессуальных издержек Середенко должен оплатить 1635 евро.
Согласно обвинительному акту, Середенко заведомо создал и поддерживал отношения против Эстонской Республики с семью лицами, действовавшими в интересах и по поручению органов государственной власти Российской Федерации в период с 15.11.2009 по 03.03.2021.
Сергей Середенко направлял им информацию, совместно с ними готовил и публиковал статьи, участвовал в организованных ими мероприятиях и в деятельности организаций, направленных на осуществление деятельности по влиянию РФ с целью раскола общества Эстонской Республики, дискредитирующие Эстонскую Республику и ее институты, подрывающие конституционный строй, независимость, территориальную целостность и безопасность Эстонской Республики.
Рассмотрев представленную суду совокупность доказательств, суд пришел к выводу, что обвинение обосновано.
На основании представленных суду доказательств, а также основ политики безопасности Эстонской Республики и стратегий безопасности, а также военных доктрин РФ, суд определил враждебное отношение РФ к Эстонской Республике, а также цель восстановления положения великой державы, достижения которых применяются гибридные средства воздействия на разные страны (в том числе и на Эстонию). В России на национальном уровне применяются гибридные средства воздействия по отношению к другим странам в организации государственных институтов. В отношении Эстонии руководство этих учреждений в период, рассматриваемый обвинением, в основном использовало информационные средства воздействия.
В отношении Украины, Эстонии и других стран Балтии Россия использует нарративы, с помощью которых она хочет скомпрометировать, дискредитировать эти страны и показать их отсталыми, нацистскими, фашистскими и злонамеренными. Если достаточно много говорить о том, что в Эстонии имеет место дискриминация, что это русофобская страна, где издеваются над русскоязычными, то это может дать, например, формальный мотив для защиты так называемых соотечественников в будущем. В свою очередь, защита своих соотечественников может привести к разным событиям, например, именно под этим предлогом произошло вторжение войск РФ на территории Украины.
По мнению суда, деятельность РФ по гибридному влиянию, включая деятельность по информационному влиянию, является ненасильственной, направленной против независимости или территориальной целостности Эстонской Республики.
Хотя враждебные нарративы против Эстонии, используемые РФ (в рамках деятельности по информационному влиянию), могут не создавать непосредственной угрозы независимости или территориальной целостности Эстонской Республики или быть прямо направленными против нее, согласно схемам деятельности РФ, это может являться подготовительной деятельностью с целью получения повода для военного нападения на другую страну, оккупации территории и тому подобное.
По мнению суда, в действиях обвиняемого усматривается стремление создать почву, которая позволила бы России добиться цели восстановления положения великой державы путем посягательства на независимость и территориальную целостность других стран (включая Эстонскую Республику) путем ненасильственных действий.
Основным спорным вопросом в данном уголовном деле было наличие умысла. Указанный состав требует как минимум косвенного умысла по всем объективным признакам, а также создание или поддержание связи с целью совершения преступления, предусмотренного статьей 232 и (с 14.01.2019 ) 234(2) Пенитенциарного кодекса должно быть установлено дополнительно – то есть цель совершения государственной измены и направленная против Эстонской Республики разведка или ее поддержка.
По мнению суда, наличие такой цели проявляется, прежде всего, в деятельности Середенко по поддержке, которую он оказывал семи лицам, указанным в обвинительном заключении, и возглавляемым ими организациям.
От имени этих лиц Середенко систематически публиковал материалы, сквозными темами которых были утверждения о том, что имеет место массовая дискриминация русскоязычного населения, разжигание русофобии, преследования правозащитников, распространение нацизма и фашизма в Эстонии на национальном уровне. Осуществлялись постоянные заявления, которые ставили под сомнение независимость Эстонской Республики, высмеивали и клеветали на институты Эстонии и ведущих политиков. Последних обвиняли, например, в распространении нацизма и преследовании русскоязычного населения. Подобные нарративы Середенко распространял и об Украине.
В ходе судебного разбирательства основным последовательным возражением защитника и обвиняемого было то, что Середенко в своих письмах и выступлениях выражал свои личные политические взгляды и выступал в качестве правозащитника, уполномоченного по правам человека, журналиста и ученого, а значит, его действия не могут быть считается преступлением. В противном случае это было бы нарушением свободы слова. Суд не счел эти возражения обоснованными.
Во-первых, суд обратил внимание на то, что свобода слова не является абсолютной. Конституция Эстонии устанавливает условия, при которых ограничение свободы выражения мнений является оправданным. Законодатель правомочен решить, что в определенных случаях нарушение ограничения свободы слова также может быть преступлением.
Судом установлено, что тема, содержание и тон статей неоднократно зачитывались обвиняемому, поэтому возражение о том, что это были его собственные политические взгляды, неправомерно. Даже если содержание этих текстов совпадало с его собственными взглядами, нельзя не заметить, что они были написаны в интересах государственных органов РФ и по просьбе лиц, выступавших от их имени, и обвиняемый знал о цели этих лиц. В такой ситуации оценка должна основываться в первую очередь на цели, для которой эти письма и презентации были подготовлены и опубликованы, а не на том, соответствовало ли содержание собственным политическим взглядам обвиняемого или нет. В данном случае это не имеет значения.
Суд неоднократно устанавливал, что деятельность обвиняемого по подготовке и публикации этих материалов не может рассматриваться как деятельность под именем независимого журналиста, эксперта, исследователя, правозащитника или иной профессии. Это были заказные работы или тексты, не имевшие черт, характерных для самостоятельной экспертизы, анализа или иной деятельности.
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