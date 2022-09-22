Универсальная услуга может стать доступной и для предприятий

Проект принят в производство и, если он будет принят, малые предприятия смогут получать универсальную услугу с 1 ноября.

Как пояснил Кристьян Ярван, проект поправок предлагает расширить универсальную услугу на малые предприятия, в которых работает менее 50 человек и годовой оборот которых (либо годовой объем баланса) не превышает 10 млн евро.

Проект предлагает также включить в число получателей универсальной услуги некоммерческие объединения, целевые учреждения (фонды) и предпринимателей — физических лиц, покупающих электроэнергию в объеме до одного гигаватт-часа в год. Универсальную услугу коммерческие потребители смогут получать до конца 2023 года.

Продавцы электроэнергии, оказывающие универсальную услугу, имеют право сделать предложение перевести коммерческого потребителя, получающего электричество по цене, превышающей стоимость универсальной услуге, на универсальную услугу. Различие в переводе коммерческого потребителя на универсальную услугу от бытового потребителя состоит в том, что коммерческий потребитель по меньшей мере за два дня до возможного перевода должен сообщить, согласен ли он с тем, что его переводят на универсальную услугу.

В зависимости от объема потребляемой энергии цены на универсальную услугу для коммерческих потребителей в ряде случаев могут отличаться от стоимости услуги для бытовых клиентов.