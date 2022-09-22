На благотворительную эстафету, которая пройдет в пятницу, 23 сентября, зарегистрировалось рекордное количество участников. В целях помощи детям с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в рамках открытия Спортивной недели ЭОК в 28 разных уголках Эстонии в эстафете примут участие 12 000 учеников.
На благотворительную эстафету зарегистрировалось рекордное количество участников
По словам инициатора благотворительной эстафеты Эрика Палласе, этот забег стал крупнейшим в Эстонии спортивным мероприятием для школьников.
«Радость бега покорила всю Эстонию. В этом году на эстафету зарегистрировались более 12 200 учеников, что также является новым рекордом по числу участников. Во многих школах участие в эстафете стало своеобразной традицией, которую ждут как ученики, так и учителя», — сказал Палласе.
В проводящейся в этом году в 17-й раз эстафете можно принять участие в 28 различных местах по всей Эстонии: на стадионах, в парках и в городских центрах. Многие известные спортсмены будут открывать эстафетные забеги, а также проводить разминки. Например, на кадриоргском стадионе в Таллинне эстафету откроет легкоатлет Расмус Мяги, в Валга – олимпийский чемпион паралимпиады по прыжкам в длину Танель Виснап, а Пирет Хартман, министр культуры и патрон Недели спорта ЭOK, откроет эстафету в Силламяэ.
В эстафете важны участие и сочувствие, поскольку победители не определяются.
«Цель эстафеты и, если смотреть шире, Недели спорта — дать молодежи возможность насладиться движением и здоровым образом жизни, и тем самым популяризовать спортивный образ жизни. Кроме того, эстафета внесет свой вклад через фонд поддержки Хаапсалуского центра неврологической реабилитации для детей, утративших способность передвигаться. Это, в свою очередь, учит молодых людей заботиться об окружающих и ценить важность благотворительности», — добавил Палласе.
Эстафета проходит в командах по восемь человек, где каждый бегун должен преодолеть дистанцию от 200 до 400 метров. Каждая школа может выставить неограниченное количество команд из восьми человек.
Взрослые могут поддержать вклад детей, участвующих в эстафете, а также деятельность Хаапсалуского центра неврологической реабилитации, позвонив на благотворительный номер 900 7777 (стоимость одного звонка 7 евро) или сделав перевод на счет HNRK Toetusfond SA в банк SEB EE 451010220268957228 с пояснением Teatjooks. Более подробная информация на сайте www.hnrk.ee/toetusfond.
Эстафету организует НКО Tallinnmeeting, занимающаяся проведением спортивных мероприятий. Крупным спонсором эстафеты является Mesikäpp от «Калева», также помощь оказывают организаторы Недели спорта, Олимпийский комитет Эстонии и ассоциация «Спорт для всех». Кроме того, свой вклад вносят Rademar, Эстонский союз легкой атлетики, фонд Kultuurkapital, а также города Таллинн, Тарту и Пярну.