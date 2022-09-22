На благотворительную эстафету зарегистрировалось рекордное количество участников

По словам инициатора благотворительной эстафеты Эрика Палласе, этот забег стал крупнейшим в Эстонии спортивным мероприятием для школьников.

«Радость бега покорила всю Эстонию. В этом году на эстафету зарегистрировались более 12 200 учеников, что также является новым рекордом по числу участников. Во многих школах участие в эстафете стало своеобразной традицией, которую ждут как ученики, так и учителя», — сказал Палласе.

В проводящейся в этом году в 17-й раз эстафете можно принять участие в 28 различных местах по всей Эстонии: на стадионах, в парках и в городских центрах. Многие известные спортсмены будут открывать эстафетные забеги, а также проводить разминки. Например, на кадриоргском стадионе в Таллинне эстафету откроет легкоатлет Расмус Мяги, в Валга – олимпийский чемпион паралимпиады по прыжкам в длину Танель Виснап, а Пирет Хартман, министр культуры и патрон Недели спорта ЭOK, откроет эстафету в Силламяэ.

В эстафете важны участие и сочувствие, поскольку победители не определяются.

«Цель эстафеты и, если смотреть шире, Недели спорта — дать молодежи возможность насладиться движением и здоровым образом жизни, и тем самым популяризовать спортивный образ жизни. Кроме того, эстафета внесет свой вклад через фонд поддержки Хаапсалуского центра неврологической реабилитации для детей, утративших способность передвигаться. Это, в свою очередь, учит молодых людей заботиться об окружающих и ценить важность благотворительности», — добавил Палласе.

Эстафета проходит в командах по восемь человек, где каждый бегун должен преодолеть дистанцию ​​от 200 до 400 метров. Каждая школа может выставить неограниченное количество команд из восьми человек.

Взрослые могут поддержать вклад детей, участвующих в эстафете, а также деятельность Хаапсалуского центра неврологической реабилитации, позвонив на благотворительный номер 900 7777 (стоимость одного звонка 7 евро) или сделав перевод на счет HNRK Toetusfond SA в банк SEB EE 451010220268957228 с пояснением Teatjooks. Более подробная информация на сайте www.hnrk.ee/toetusfond.