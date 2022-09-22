Пешеходы смогут пересекать перекресток в центре Таллинна, не спускаясь в тоннель

«Строительство трамвайной ветки в Старый порт существенно изменит несколько километров уличного пространства города. Одно важное изменение ждет перекресток улиц Гонсиори и Лайкмаа, расположенный возле Каубамая. Мы хотим реконструировать перекресток таким образом, чтобы пешеходы могли пересекать проезжую часть, не спускаясь в тоннель. Мы исходим из того, что в современном городе люди должны передвигаться, прежде всего, по земле. Точно так же мы поступим в ходе реконструкции улицы Вана-Каламая – впоследствии люди смогут переходить дорогу возле Балтийского вокзала, не спускаясь в тоннель Нунне», – сказал вице-мэр Владимир Свет.

«Согласно плану, тоннель на перекрестке Каубамая останется, поскольку он позволяет удобно попадать в автобусный терминал Виру. Чтобы облегчить доступ в терминал людей с особыми потребностями, мы сохраним часть расположенных на перекрестке лифтов. Мы обязательно продолжим анализировать возможности наземного пересечения проезжей части там, где сейчас для этого используются тоннели», – добавил Свет.

Весной следующего года начнется строительство трамвайной ветки в Старый порт, которая соединит Таллиннский аэропорт и автовокзал с пассажирским портом. На отрезке протяженностью около 2,5 км будет построена новая трамвайная линия, пролегающая от перекрестка улиц Кивисилла и Гонсиори до Пыхья-пуйестеэ. Наряду с этим, проект предусматривает выполнение различных работ по улучшению уличного пространства вдоль маршрута новой линии.

Этим летом город заказал исследование для оценки потенциальных изменений на перекрестке Гонсиори-Лайкмаа, а также их влияния на безопасность движения и работу общественного транспорта. Проведенное компанией Stratum OÜ исследование показало, что вариант наземного пересечения перекрестка возможен, но он потребует ряда изменений в организации дорожного движения и строительства.

Согласно исследованию, при создании пешеходных переходов нужно будет отказаться от двух поворотов налево для автобусов, потребуется немного изменить автобусные маршруты, однако это не окажет существенного влияния на пропускную способность перекрестка или движение автобусов.