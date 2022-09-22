Численность речных раков невысока из-за распространения чужеродных видов и чумы раков. Поэтому ловля раков в Эстонии разрешена только в августе, а количество выдаваемых рыболовных карт для этих целей ограничено в некоторых водоемах.
Фото ⟩ В ходе проверок обнаружены десятки незаконно установленных орудий ловли раков
В последние месяцы лета Департамент окружающей среды выявил десятки случаев незаконной ловли раков. В течение двух с половиной месяцев надзор департамента выявил 43 орудия ловли, которые не были помечены должным образом. Начато 18 производств о проступке.
Больше всего нарушений было обнаружено в уездах Харьюмаа и Сааремаа, где сотни раков были отпущены обратно в водоем из орудий ловли, владельцы которых не были известны», – сказал заместитель генерального директора Департамента окружающей среды в сфере надзора Олав Аварсалу. Как в Харьюмаа, так и на Сааремаа из водоемов были изъяты 11 незаконно установленных орудий ловли. В уезде Ярвамаа было обнаружено и удалено из водоемов девять, а в Тартумаа пять орудий ловли раков.
В Харьюмаа начато десять производств о проступке в связи с незаконной ловлей раков. В Тартумаа и Вырумаа начато по четыре производства о проступке.
«В эстонских водоемах достаточно раков, чтобы мы могли сохранить традиции ловли раков и употребления их в пищу. Для этого объемы вылова должны быть разумными и оставаться в пределах выданных разрешений», –пояснил Олав Аварсалу.
«В целях предотвращения чрезмерного вылова раков и выявления браконьеров наши инспекторы и волонтеры уже в июне и июле начали проверки водоемов, богатых раками. К сожалению, у нас есть причина продолжить проверки и осенью, когда раки уже начали новый цикл размножения», – сказал Аварсалу.
В течение первых недель сентября начато два производства о проступке.
В Эстонии ловля раков разрешена только в августе, после вылупления молодых раков и до начала нового цикла размножения. Необходимые для ловли раков рыболовные карты можно приобрести на сайте kalaluba.ее.
За нарушение правил может грозить денежный штраф до 1200 евро. Если количество незаконно выловленных раков велико, то нарушитель может быть наказан в уголовном порядке.