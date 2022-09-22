Фото ⟩ В ходе проверок обнаружены десятки незаконно установленных орудий ловли раков

В последние месяцы лета Департамент окружающей среды выявил десятки случаев незаконной ловли раков. В течение двух с половиной месяцев надзор департамента выявил 43 орудия ловли, которые не были помечены должным образом. Начато 18 производств о проступке.

Больше всего нарушений было обнаружено в уездах Харьюмаа и Сааремаа, где сотни раков были отпущены обратно в водоем из орудий ловли, владельцы которых не были известны», – сказал заместитель генерального директора Департамента окружающей среды в сфере надзора Олав Аварсалу. Как в Харьюмаа, так и на Сааремаа из водоемов были изъяты 11 незаконно установленных орудий ловли. В уезде Ярвамаа было обнаружено и удалено из водоемов девять, а в Тартумаа пять орудий ловли раков.

В Харьюмаа начато десять производств о проступке в связи с незаконной ловлей раков. В Тартумаа и Вырумаа начато по четыре производства о проступке.

«В эстонских водоемах достаточно раков, чтобы мы могли сохранить традиции ловли раков и употребления их в пищу. Для этого объемы вылова должны быть разумными и оставаться в пределах выданных разрешений», –пояснил Олав Аварсалу.

«В целях предотвращения чрезмерного вылова раков и выявления браконьеров наши инспекторы и волонтеры уже в июне и июле начали проверки водоемов, богатых раками. К сожалению, у нас есть причина продолжить проверки и осенью, когда раки уже начали новый цикл размножения», – сказал Аварсалу.

В течение первых недель сентября начато два производства о проступке.

В Эстонии ловля раков разрешена только в августе, после вылупления молодых раков и до начала нового цикла размножения. Необходимые для ловли раков рыболовные карты можно приобрести на сайте kalaluba.ее.