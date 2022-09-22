Задержанным на протестах против мобилизации в России вручали повестки в военкомат

Карта задержаний Фото: BBC

В России накануне вечером прошли акции протеста против решения Путина объявить о частичной мобилизации для продолжения войны в Украине.

По уточненным данным «ОВД-Инфо», всего в стране было задержано по меньшей мере 1 307 человек в 38 городах. К мирным протестующим применяли насилие, в Петербурге людей избивали дубинками, констатирует правозащитный проект.

МВД России в своем пресс-релизе заявило, что «в ряде регионов» пресечены «попытки проведения несанкционированных акций», которые собрали «крайне незначительное число участников». Задержанные на акциях были доставлены в территориальные подразделения полиции для привлечения к ответственности, следует из заявления. О повестках в военкомат в нем ничего не говорится.

Что происходит с военкоматами

Указ Путина предусматривает начало «мобилизационных мероприятий» со среды. СМИ и пользователи соцсетей рассказывали о попытках вручения повесток на дому и обращениях к предприятиям с просьбой составить списки военнообязанных сотрудников.

26-летний преподаватель одного из главных технических вузов получил повестку из военкомата дома, когда ждал курьера с продуктами. «Вручили под роспись. Без объяснения причин, им важно было подпись в отрывном корешке повестки получить», - рассказали Би-би-си его родители.