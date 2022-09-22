И куда тут ехать? Столичные водители испытывают сложности с проездом крупного перекрестка

Речь идет о пересечении улиц Тонди, Рахумяэ и Таммсааре-теэ. Несмотря на то, что над дорогой размещены все необходимые знаки, при совершении левого поворота – с улицы Тонди на Таммсааре-теэ – автомобили регулярно не могут поделить среднюю полосу.

В полиции напомнили, что Закон о дорожном движении не запрещает менять полосу во время маневра, но при его совершении водитель обязан убедиться, что это безопасно, и что своими действиями он не подвергает опасности других участников движения.

«Не ездите по памяти. Организация дорожного движения постоянно меняется. Следите за знаками», – напомнили в полиции, а также добавили, что по числу ДТП данный перекресток входит в пятерку лидеров.

По данным Эстонского фонда дорожного страхования, в 2021 году на данном перекрестке произошло 83 ДТП, львиная доля из которых – 72 процента – это наезд сзади. За первые шесть месяцев 2022 года на этом перекрестке произошло 45 ДТП, 80 процентов из которых – наезды сзади. Доля ДТП, произошедших при перестроении, составила 13 процентов.