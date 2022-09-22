Центр надзора за дорожным движением периодически разъясняет автомобилистам, как им следует действовать в той или иной ситуации. Так, в очередной публикации полицейские обратили внимание на расположенный в Таллинне довольно крупный и, как оказалось, непонятный для водителей перекресток.
И куда тут ехать? Столичные водители испытывают сложности с проездом крупного перекрестка
Речь идет о пересечении улиц Тонди, Рахумяэ и Таммсааре-теэ. Несмотря на то, что над дорогой размещены все необходимые знаки, при совершении левого поворота – с улицы Тонди на Таммсааре-теэ – автомобили регулярно не могут поделить среднюю полосу.
В полиции напомнили, что Закон о дорожном движении не запрещает менять полосу во время маневра, но при его совершении водитель обязан убедиться, что это безопасно, и что своими действиями он не подвергает опасности других участников движения.
«Не ездите по памяти. Организация дорожного движения постоянно меняется. Следите за знаками», – напомнили в полиции, а также добавили, что по числу ДТП данный перекресток входит в пятерку лидеров.
По данным Эстонского фонда дорожного страхования, в 2021 году на данном перекрестке произошло 83 ДТП, львиная доля из которых – 72 процента – это наезд сзади. За первые шесть месяцев 2022 года на этом перекрестке произошло 45 ДТП, 80 процентов из которых – наезды сзади. Доля ДТП, произошедших при перестроении, составила 13 процентов.
Очевидно, полицейские не просто так призвали не ездить по памяти, так как еще несколько лет назад организация движения на данном перекрестке была несколько иной.