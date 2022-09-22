«Мы этого не простим»: жителей Эстонии, отправившихся воевать на стороне России, ждет уголовное наказание

На пресс-конференции правительства Кая Каллас пояснила, что руководство России в отчаянии перешло к устрашению в адрес всего свободного мира, грозя применить и ядерное оружие, однако не стоит поддаваться на эти угрозы.

«Не сумев добиться перевеса на поле боя, Россия грозит применением ядерного оружия, но для нас крайне важно не поддаваться на эти угрозы и не опускать руки», - сказала Каллас.

«Мы никогда не признаем инсценированные Россией псевдореферендумы, мы не признаем аннексию территорий Украины. Цель угроз применения ядерного оружия — заставить мир отказаться от поддержки Украины и от санкций в отношении России», - подчеркнула премьер-министр.

По ее словам, свободный мир не дрогнет и продолжит следовать принципам международного права и защищать европейскую безопасность. «Продолжим мы сотрудничество и в более широком формате – трансатлантическом, продолжим повышать цену агрессии, увеличивая расходы нападающей стороны. И мы продолжим твердую поддержку Украины», – добавила Каллас.

Она напомнила, что и у НАТО есть ядерный арсенал, но в отличие от России альянс не прибегает к угрозам его применения. «Украинцы доказали, что, благодаря зарубежной помощи, они смогут победить в этой войне. Они очень умело и целенаправленно используют нашу военную помощь им, и ее надо увеличить», – призвала Каллас.

По словам премьера, предпринимаемые Россией шаги вызвали тревогу и в эстонском обществе, однако по-прежнему можно утверждать, что прямой военной угрозы Эстонии сейчас нет.

«Если кто-либо из живущих в Эстонии граждан России подумывает о том, чтобы отправиться воевать на стороне России, то напомню – это уголовно наказуемое преступление. Мы этого не простим», – подчеркнула Кая Каллас.