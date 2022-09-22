POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ В Украине убито столько детей, сколько вместила бы средняя эстонская сельская школа

Чтобы в Эстонии всем было понятно, что означает это число, я приведу сравнение, которое, я надеюсь, мне простят. Представьте себе, что первого сентября 392 ученика пошли бы в школу в волости Антсла в Выруском уезде (как это было на самом деле три года назад) или 395 учеников отправились бы в школу в волости Кастре в Тартуском уезде (сколько и пошло три года назад), но к концу марта ни один из них больше не пришел бы в школу. Потому что этих детей больше не было бы. Они бы погибли в результате бомбежек и ракетных обстрелов.