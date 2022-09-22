POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ В Украине убито столько детей, сколько вместила бы средняя эстонская сельская школа

В Украине убито столько детей, сколько вместила бы средняя эстонская сельская школа
Результат семи месяцев войны в Украине: похороненных детей набралось бы на целую волость в Эстонии
Самому младшему, убитому в городе-миллионнике Харькове, было пять месяцев
Смерть любого украинского ребенка – это не просто статистическая цифра
Одиннадцатилетняя Анастасия Гриценко стала 389-м украинским ребенком, убитым в длящейся уже семь месяцев войне. Ее похоронили позавчера в Харькове. Ко вчерашнему дню официальное количество убитых детей уже выросло до 391.
Чтобы в Эстонии всем было понятно, что означает это число, я приведу сравнение, которое, я надеюсь, мне простят. Представьте себе, что первого сентября 392 ученика пошли бы в школу в волости Антсла в Выруском уезде (как это было на самом деле три года назад) или 395 учеников отправились бы в школу в волости Кастре в Тартуском уезде (сколько и пошло три года назад), но к концу марта ни один из них больше не пришел бы в школу. Потому что этих детей больше не было бы. Они бы погибли в результате бомбежек и ракетных обстрелов.
В результате семи месяцев войны в Украине похороненных детей набралось бы на целую волость в Эстонии.
Похороненных. Они мертвы.
391 погибший украинский ребенок – это официальная цифра. На самом деле, их гораздо больше. Никто не представляет, сколько детей погибло в Мариуполе, Северодонецке, Волновахе и других украинских городах, захваченных Россией. Это число может быть и 510. То есть столько же детей, сколько год назад начали учиться в основной школе Каламая в Таллинне.
Самому младшему ребенку, убитому в городе-миллионнике Харькове, который с начала войны подвергается бомбардировкам и ракетным обстрелам со стороны России, было пять месяцев.
Он умер в мае вместе с отцом, который переходил улицу с ребенком на руках в центре города. Российская ракета упала в десяти метрах от них. Мать, которая была с ними, выжила. Сможет ли она снова когда-нибудь радоваться жизни?
Этот ребенок родился в начале этого года. Президент России Путин уже знал, что собирается пойти сеять смерть в Украине. Родители этой лялечки не знали. Для них в тот момент родилось самое большое чудо в их жизни.
Возможно, одуревший от счастья отец отнес своего ребенка домой на руках, как это сделал отец Анастасии Андрей 11 лет назад.
«Я не брал машину. Я хотел принести ее на руках. Это было самое большое счастье в моей жизни», – рассказывал Postimees 45-летний Андрей о дочери, которую он похоронил позавчера. Своего единственного ребенка.
Новорожденную дочь Андрей нес на руках два километра.
«Я нес ее на руках и никому ни разу ее не отдал. Только дома уложил ее в кроватку. Это был лучший момент в моей жизни», – сказал Андрей.
Самый страшный момент в жизни Андрея наступил в минувшую субботу в 12:08.
Утром они втроем вместе с женой и дочерью поехали в Чугуев. До войны это был город размером почти с Пярну по численности населения, в 30-ти километрах от Харькова. На протяжении всей войны это был прифронтовой город, который беспрестанно подвергался бомбардировкам. После успешного наступления украинских войск в направлении Изюма фронт отошел оттуда более чем на 50 километров.
Они приехали всего на пару дней в дом, где раньше жила бабушка Анастасии. «В последнее время нам редко удавалось быть всем вместе. Одна на работе, другой на работе, все никак не могли собраться вместе. Мы взяли Анастасию с собой, чтобы мы могли побыть все вместе эти два дня», – вспоминал отец.
Завтракали всей семьей. Светило солнце, погода была необычайно теплая. Андрей и его жена до обеда отправились в город по делам. В Чугуеве было так мирно, что они осмелились оставить дочь дома одну.
Но они не учли, что русские генералы не смогут принять поражения. Они хотели отомстить. Если никак не отомстить украинской армии, то можно хотя бы обычным жителям Украины. Что с того, что они русские по национальности.
Андрей услышал первый взрыв. Он сразу же набрал номер дочери.
«Я позвонил дочке, сказал, что Настенька, милая, иди, пожалуйста, в убежище. Она ответил, что хорошо, папа. В следующее мгновение в телефоне повисла тишина. Пробовал перезванивать, связи нет», – рассказал отец.
В тот самый момент, когда отец разговаривал с дочерью и пытался ее предупредить, в их дом попала ракета российской армии С-300. Прилетела прямо в дом.
Я никогда не видел частного дома в Украине во время этой войны, который был бы настолько разрушен, как дом, в котором находилась Анастасия, после того, как туда попала ракета.
С-300 на самом деле является противовоздушной ракетой, предназначенной для поражения самолетов. Однако российская армия использует их в районе Харькова просто для того, чтобы терроризировать украинцев, потому что они достигают цели при стрельбе с российской территории, а из-за высокой скорости на такой короткой дистанции ничего сделать против нее невозможно. Российская армия выпускает по Харькову по нескольку таких ракет почти каждую ночь.
Боеголовка этой ракеты весит примерно столько же, сколько 11-летняя Анастасия.
Ударной волной ребенка выбросило из дома на десять метров. Она вылетела сквозь две стены. От нее мало, что осталось. Она была полностью переломана. У нее не было одного глаза, у нее не было пальцев на руках и на ногах, все внутри у нее было разорвано.
Ребенок чудом еще оставался живым, когда родители прибежали домой.
«Супруга держала ее на руках, пока не приехала скорая помощь. Настя успокаивала ее: "Все будет хорошо, мама, я же жива! Я так сильно тебя люблю!" Жена обнимала и целовала ее, – рассказывал отец. – Ее привезли в больницу живой. Однако на операционном столе выяснилось, что ее внутренние органы были настолько сильно повреждены, что она вскоре умерла от потери крови. Мы ехали за машиной скорой помощи. В голове была только одна мысль: самое главное – что она жива. Остальное не имело значения, были ли у него пальцы рук и ног, это было не важно. Главное, чтобы осталась в живых. Но... но ее не удалось спасти».
На похоронах Анастасии ко мне подошла женщина, которая живет в одном подъезде с их семьей, и со слезами на глазах спросила: «Скажите, пожалуйста, когда это кончится? Когда же кончится то, что наши дети должны умирать? Неужели дьявол действительно живет в его сердце?» Под «ним» она имела в виду президента России Путина.
Андрей Гриценко сказал, что согласился рассказать нам историю своей дочери только по одной причине. «Я хочу, чтобы об этом узнало как можно больше людей. Чтобы смерть любого ребенка на этой войне не была просто очередным числом», – сказал он.
Родители! В память об Анастасии и других погибших украинских детях, отнесите сегодня вашего ребенка домой на руках. Так долго, как вы только сможете.