После объявленной в среду президентом России Владимира Путина частичной мобилизации на внешних границах Эстонии никакой активности отмечено не было, сообщил в четверг на пресс-конференции правительства министр обороны Ханно Певкур.
Певкур о ситуации на границе: в ближайшие дни все может измениться
Певкур о ситуации на границе: в ближайшие дни все может измениться
«Ситуация в приграничной зоне остается спокойной, но мы продолжаем мониторинг. На сегодня никаких существенных изменений нет. Вместе с тем, они могут начаться в ближайшие дни, поскольку, по имеющейся у нас информации, первые призванные в рамках мобилизации должны прибыть в военные комиссариаты 22 сентября, то есть, сегодня», – сказал Певкур.
Россия в среду объявила о начале частичной мобилизации, целью которой является поставить под ружье и отправить на украинский фронт почти 300 000 человек.
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