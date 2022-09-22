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Певкур о ситуации на границе: в ближайшие дни все может измениться

BNS
Певкур о ситуации на границе: в ближайшие дни все может измениться
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Ханно Певкур.
Ханно Певкур. Фото: Tomas Tkacik

После объявленной в среду президентом России Владимира Путина частичной мобилизации на внешних границах Эстонии никакой активности отмечено не было, сообщил в четверг на пресс-конференции правительства министр обороны Ханно Певкур.

«Ситуация в приграничной зоне остается спокойной, но мы продолжаем мониторинг. На сегодня никаких существенных изменений нет. Вместе с тем, они могут начаться в ближайшие дни, поскольку, по имеющейся у нас информации, первые призванные в рамках мобилизации должны прибыть в военные комиссариаты 22 сентября, то есть, сегодня», – сказал Певкур.

Россия в среду объявила о начале частичной мобилизации, целью которой является поставить под ружье и отправить на украинский фронт почти 300 000 человек.

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