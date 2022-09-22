Певкур о ситуации на границе: в ближайшие дни все может измениться

«Ситуация в приграничной зоне остается спокойной, но мы продолжаем мониторинг. На сегодня никаких существенных изменений нет. Вместе с тем, они могут начаться в ближайшие дни, поскольку, по имеющейся у нас информации, первые призванные в рамках мобилизации должны прибыть в военные комиссариаты 22 сентября, то есть, сегодня», – сказал Певкур.