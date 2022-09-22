Чт, 22.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

В Финском заливе на борту танкера произошел пожар

rus.postimees.ee
В Финском заливе на борту танкера произошел пожар
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
В Финском заливе на борту танкера произошел пожар.
В Финском заливе на борту танкера произошел пожар. Фото: Andrey Massalskiy

В четверг в первой половине дня в Финском заливе на борту танкера произошел пожар в одной из кают. В результате происшествия никто не пострадал. Пожар удалось потушить, спасательные подразделения проводят на борту судна необходимые работы.

Сообщение о пожаре на борту танкера поступило в Центр береговой охраны Департамента полиции и погранохраны в 11:30. В этот момент танкер находился в 12 морских милях на север от острова Найссаар. К нему был отправлен спасательный корабль Kindral Kurvits, справиться с ситуацией помогают экипажи и финских спасательных кораблей.

По словам дежурного Центра береговой охраны Таго Трея, по первоначальным данным на борту танкера, идущего из России в Турцию, произошел пожар в одном из жилых помещений. «К счастью, члены экипажа справились с возгоранием еще до прибытия помощи, никто не пострадал. Сейчас на борту танкера работают финские пожарные и экипажи двух финских спасательных катеров. Они должны убедиться, что на борту танкера не осталось очагов возгорания. Экипаж корабля Kindral Kurvits обеспечивает безопасность на месте происшествия и помогает финским спасателям», - сообщил Трей.

По его словам, сотрудничество морских спасателей Эстонии и Финляндии в подобных случаях налажено в силу географической близости региональных центров береговой охраны.

Ключевые слова

Pекомендуем

Наверх