Эксперт: «Арендодатели, не совершайте этих ошибок!»

Также пустующая недвижимость может стать проблемой, если там что-то случится. Например, бытовые проблемы: лопнувшие трубы, протечки и тому подобное. Отсутствие информации о случившемся может привести к еще большему ущербу.

Особые условия в глазах закона незаконны

Хотелось бы отметить, что арендодатели часто очень склонны включать в договор аренды свои особые условия и требования. Как правило, это не делается злонамеренно, а считается, что это каким-то образом обеспечивает лучшую защиту от потенциальных проблем.

«На самом деле, если эти условия не соответствуют Обязательственно-правовому закону, регулирующему отношения аренды, то в глазах закона они ничтожны. Другими словами, в случае проблем с арендатором они не принесут никакой пользы», — объясняет руководитель Rendin.

Например, общепринятой практикой является включение в договор условия о том, что арендодатель может расторгнуть его в одностороннем порядке с уведомлением за один месяц. Это один из самых больших мифов эстонского рынка аренды, который на самом деле недействителен с точки зрения закона.

Проверка и еще раз проверка