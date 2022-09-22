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Число учреждений, предоставляющих медицинскую помощь, растет

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Число учреждений, предоставляющих медицинскую помощь, растет
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Зубной рентген
Зубной рентген Фото: Eero Vabamägi

Согласно статистике (TAI), опубликованной Институтом развития здоровья, на конец 2021 года в Эстонии действовало 1483 поставщика медицинских услуг: из них 50 больниц, 187 других учреждений, 423 семейных врача, 481 стоматолог и 342 врача-специалиста.

Приступили к своей деятельности 80 представителей услуг здравоохранения, из которых 28 уже прекратили свою работу. По сравнению с предыдущим, 2020 годом прибавилось 24 учреждения с врачами-специалистами, а также 19 учреждений сестринской помощи.

По состоянию на конец 2021 года стоматологические услуги оказывало 529 учреждений. Как и в предыдущие годы, девять процентов представителей стоматологических услуг – отделения, работающие в филиале стоматологической клиники или другого медицинского учреждения. В Таллинне работает 44% поставщиков стоматологических услуг, а в Тарту – одна десятая часть. Из всех учреждений в 97% оказывалась стоматологическая помощь, в 11% –  ортодонтологическая, в 90% –эндодонтологическая, т.е. лечение корневых каналов, 73%  –  пародонтологическая, в 54% – хирургическая, в 73% занимались протезированием, в 80% делали рентген.

Изменения в области медицинских услуг за определенный промежуток времени.
Изменения в области медицинских услуг за определенный промежуток времени. Фото: Tervise Arengu Instituut.

В 2008 году была создана информационная система здравоохранения (портал пациента или e-tervis), целью которой является сделать более доступным оказание квалифицированных медицинских услуг и лечения за счет быстрого обмена информацией. В 2021 году 1468 (99%) действующих в Эстонии поставщиков медицинских услуг заключили договор на передачу данных с информационной системой здоровья.

В 2021 году передали хотя бы один документ, как и в предыдущем году, 1164 учреждения, или 79% от тех, кто заключил договор с информационной системой электронного здоровья e-tervis.

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