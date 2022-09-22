Число учреждений, предоставляющих медицинскую помощь, растет

Приступили к своей деятельности 80 представителей услуг здравоохранения, из которых 28 уже прекратили свою работу. По сравнению с предыдущим, 2020 годом прибавилось 24 учреждения с врачами-специалистами, а также 19 учреждений сестринской помощи.



По состоянию на конец 2021 года стоматологические услуги оказывало 529 учреждений. Как и в предыдущие годы, девять процентов представителей стоматологических услуг – отделения, работающие в филиале стоматологической клиники или другого медицинского учреждения. В Таллинне работает 44% поставщиков стоматологических услуг, а в Тарту – одна десятая часть. Из всех учреждений в 97% оказывалась стоматологическая помощь, в 11% – ортодонтологическая, в 90% –эндодонтологическая, т.е. лечение корневых каналов, 73% – пародонтологическая, в 54% – хирургическая, в 73% занимались протезированием, в 80% делали рентген.