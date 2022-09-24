Персона недели ⟩ Валерий Залужный – железный генерал с мягким характером

В конце февраля западные спецслужбы давали Украине три дня, после чего Киев должен был капитулировать, но прошло уже 200 дней войны, и Украина проводит успешные контрнаступательные операции.

Валерий Залужный с женой Еленой. Подпись к фото гласила: «С Днем рождения, любимая. Люблю тебя». 24 июля 2022 года. Фото: Facebook

В чем секрет?

Формула успеха Залужного выглядит так: он не идет ни на какие компромиссы с врагом, помня о договоренностях с Москвой и о том, чем это всегда заканчивалось для Украины. «Им нельзя верить, вообще нельзя. Это не те люди, с которыми можно говорить, и это не те люди, которым можно доверять. Иловайск, Дебальцево… нет. Это враг, который уже въелся в душу. Нет, уже нет», – подчеркнул он в интервью все той же журналистке Янине Соколовой.

Но офицер Залужный еще до полномасштабного вторжения признавался, что задолго до 2014 года знал, что войны России и Украины избежать не удастся. Он внимательно следил за войнами, которые Россия вела в Чечне, в Грузии, в Молдове. Он знал, что Украина будет следующей. Это как бы витало в воздухе. Проблема была в том, что общество всячески отвергало саму мысль об этом. 2 декабря 2021 года в интервью Пятому каналу Валерий Залужный рассказал, что еще с 2005 года ощущал приближение войны в Украине.