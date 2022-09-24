Без сомнения, сейчас он самый известный в мире военный из Украины. Герой многочисленных аналитических текстов, сюжетов мировых СМИ, документальных фильмов. Вполне вероятно, что именно в это самое время о нем пишутся книги. В Украине он стал героем комиксов, а соцсети заполонены смешными мемами в его адрес. По заявлениям многих политических экспертов, его популярность превышает даже рейтинг президента Владимира Зеленского.
Персона недели ⟩ Валерий Залужный – железный генерал с мягким характером
Конечно же это генерал-лейтенант Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины. Он окончил Одесский институт сухопутных войск ВСУ и за более чем 30 лет службы в армии прошел по всем ступеням карь ерной лестницы – от командира взвода до главнокомандующего Вооруженными силами.
Этого человека ненавидят в Кремле в прямом смысле. Именно под его началом украинские Вооруженные силы осуществили две крупнейшие военные операции, в результате которых начиная с 24 февраля 2022 года российская армия только убитыми потеряла более 50 тысяч солдат и офицеров.
Залужный – один из немногих высших офицеров Украины, который не оканчивал советских военных училищ. Он гордится этим фактом своей биографии и всякий раз, общаясь с журналистами, говорит, что рад постепенному уходу «совка» из армии.
В своей работе Залужный делает основной упор на скорейший переход к стандартам НАТО и требует от подчиненных «становиться настоящими лидерами, а не дубовыми командирами советского образца». Вот, к слову, цитата из интервью Залужного для Украинской службы Радио Свобода от 25 сентября 2021 года: «В 2014 году мы вообще получили иное поколение офицеров. Сейчас они уже командуют батальонами, некоторые дошли уже до уровня командира бригады. Это значит, что гдето через года три, пять максимум, будут совсем другие люди».
Неожиданное назначение?
Назначение Валерия Залужного на пост главнокомандующего стало полной неожиданностью для многих военных и политиков в Украине, хотя слухи о возможной рокировке циркулировали за год до этого. Но в реальности никто не ожидал, что на такой пост придет человек не из окружения высших офицеров Генерального штаба. Сам Залужный признался, что для него это было также крайне удивительно.
«Я занимал должность командующего войсками оперативного командования. Я думал, что займу должность командующего Объединенными силами, со временем стану командующим Сухопутными войсками. И со временем, возможно, когда-нибудь, если мне повезет, я стану заместителем начальника Генерального штаба. Буду работать, учиться, стану начальником Генерального штаба, ну и, наверное, выйду на пенсию. Поэтому такая высота была для меня недостижима. И откровенно говоря, это был для меня небольшой шок».
Когда я наводил о главнокомандующем справки среди офицеров Вооруженных сил, то все как один говорили: Залужный – лучшее, что может быть на данный момент. Даже оппоненты президента Зеленского признали, что это назначение идет на пользу государству. Тем не менее в конце 2021 года противники Зеленского стали критиковать Залужного за его лояльность президенту.
Так, в одном из интервью журналистка Янина Соколова, которая не скрывает своих антипрезидентских взглядов, спросила Залужного: «Комфортно ли вам быть командующим ВСУ при президенте Владимире Зеленском?». На что генерал ответил так: «Наверное, да. Владимир Зеленский – человек прогрессивных взглядов. Мне очень приятно с ним общаться, хотя он довольно, я бы сказал, жестковатый и требовательный. Мне комфортно. Я вам скажу, что в некоторых ситуациях мне даже неудобно ощущать себя рядом с ним, потому что чувствую себя немного виноватым. У нас такие отношения двух нормальных людей, когда я боюсь его подвести».
В сентябре 2021 года Залужный подверг жесткой критике комитет Верховной Рады Украины по бюджетной политике за недостаточный, по мнению командующего, бюджет для Вооруженных сил. Министерство обороны заявляло о сумме в 150 миллиардов гривен, тогда как Верховная Рада согласовала лишь 116 миллиардов. «Это ни о чем», – говорил тогда Залужный. А сейчас Украина тратит на оборону один годовой бюджет в месяц, как заявил в интервью журналистам Deutsche Welle министр обороны Украины Алексей Резников.
Несмотря на войну, в Киеве находятся политики, которые в угоду своим партийным интересам пытаются столкнуть лбами Залужного и Зеленского. Пока такие попытки купировались самим президентом Украины, который внимательно следит за настроениями в соцсетях. Как, собственно, и сам Валерий Залужный, который неоднократно заявлял, что следит за Telegram-каналами, Facebook и различными медиа. Надо сказать, что главнокомандующий Украины еще с 2014 года приобрел большую популярность в прессе, часто общаясь с журналистами неформально. С некоторыми представителями прессы у него сложились довольно теплые, дружеские отношения.
Тем не менее 24 февраля наступил час икс как для Украины, так и для самого Залужного как высшего военного офицера страны. Спустя полгода полномасштабной войны можно с уверенностью сказать, что этот экзамен офицер сдал на отлично. За это время ВСУ провели две контрнаступательные операции, в результате которых Россия с большими потерями отступила из Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей. А в данный момент российская армия несет потери в Херсонской области.
В конце февраля западные спецслужбы давали Украине три дня, после чего Киев должен был капитулировать, но прошло уже 200 дней войны, и Украина проводит успешные контрнаступательные операции.
В чем секрет?
Формула успеха Залужного выглядит так: он не идет ни на какие компромиссы с врагом, помня о договоренностях с Москвой и о том, чем это всегда заканчивалось для Украины. «Им нельзя верить, вообще нельзя. Это не те люди, с которыми можно говорить, и это не те люди, которым можно доверять. Иловайск, Дебальцево… нет. Это враг, который уже въелся в душу. Нет, уже нет», – подчеркнул он в интервью все той же журналистке Янине Соколовой.
Но офицер Залужный еще до полномасштабного вторжения признавался, что задолго до 2014 года знал, что войны России и Украины избежать не удастся. Он внимательно следил за войнами, которые Россия вела в Чечне, в Грузии, в Молдове. Он знал, что Украина будет следующей. Это как бы витало в воздухе. Проблема была в том, что общество всячески отвергало саму мысль об этом. 2 декабря 2021 года в интервью Пятому каналу Валерий Залужный рассказал, что еще с 2005 года ощущал приближение войны в Украине.
«Подумал об этом впервые я в 1995–1996 годах, когда Россия вела войну в Чечне. Не знаю, почему, но она меня тогда настолько заинтересовала! – вспоминает Залужный. – Но не было интернета, черпать сведения было неоткуда. В 2005 году во время учебы в Академии Вооруженных сил Украины было уже много информации, и я почему-то понял, что мы также будем воевать. Это ощущение не покидало меня вплоть до 2012 года, когда я поступил уже на стратегический факультет. И я прямо в душе ощущал, что война где-то близко. У меня даже был конфликт с Денисом Березовским, который оказался предателем родины, и дело чуть не дошло до мордобоя», – признался Валерий Залужный.
Упомянутый выше Денис Березов ский 1 марта 2014 года был назначен командующим Военно-морскими силами Украины, а уже на следующий день перешел на сторону российских оккупантов и принялся делать карьеру военачальника в России.
С другой стороны, популярность Залужного в народе связана с его образом в социальных сетях. На его странице в Facebook мы не увидим занудных отчетов о проделанной работе в Генеральном штабе. Здесь много фото и текстов о простых солдатах и офицерах, которые защищают Украину на фронтах. А 24 июля Залужный вообще сделал что-то немыслимое для офицера такого ранга в воюющей стране – выложил в Facebook селфи с женой и поздравление на день ее рождения.
Исходя из всего вышеизложенного, можно вполне себе представить, какая качественная пропасть лежит сейчас между офицерами Генеральных штабов РФ и Украины. Вполне очевидно, что именно здесь надо искать причину всех неудач и поражений России на поле боя.
Вероятно, отчеты российской разведки, которые ложились на стол Путину, не учли того, что Вооруженные силы Украины имеют беспрецедентный рейтинг доверия у украинского народа. А если все-таки ГРУ, ФСБ и лично Путин были изначально в курсе, это лишь подтверждает абсолютную профнепригодность российских военачальников.
«Почти 480 тысяч украинцев прошли через жернова войны, и враг должен знать, что каждый двор у нас – это крепость», – сказал Валерий Залужный прессе еще 21 сентября 2021 года. Но публичные заявления украинского главнокомандующего, видимо, прошли мимо внимания россиян. Иначе 24 февраля, возможно, и не случилось бы.
Валерий Залужный
• 8 июля 1973 года – родился в городе Новоград-Волынский в Житомирской области.
• 1997 – окончил Общевойсковой факультет Одесского высшего объединенного командного училища (ныне Одесский институт Сухопутных войск).
• 2007 – с золотой медалью окончил Национальную академию обороны Украины. В том же году поступил на службу в должности начальника штаба – первого заместителя командира 24-й Львовской механизированной бригады.
• 2014 – завершил следующий этап обучения в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского. Как лучший выпускник оперативно-стратегического уровня подготовки уже в июле назначен заместителем командира сектора «С», который формировался в Донецкой области. С тех пор руководил там почти всеми группировками.
• 27 июля 2021 – Указом Президента Украины назначен на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины.
• 23 мая 2022 года журнал TIME включил Залужного в список 100 самых влиятельных людей мира в категории «Лидеры».