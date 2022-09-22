Политики Германии хотят предоставить убежище уклоняющимся от мобилизации россиянам

По мнению депутата Европарламента Рихо Терраса (Отечество), предложение немецких «зеленых» и либеральной фракции СвДП предоставить убежище русским дезертирам является полным безумием, угрожающим безопасности Европы.

«Европейские страны не должны создавать ситуацию, когда десятки тысяч русских мужчин неконтролируемой массой прибывают в ЕС. Это было бы во много раз хуже кризиса беженцев 2015 года, когда экс-канцлер Германии Ангела Меркель позвала всех беженцев в Германию», – сказал Террас.

«Любое массовое пересечение границы из России в приграничные страны ЕС будет означать создание возможностей для провокаций и создание потенциальных очагов "зеленых человечков". Мы должны учитывать, что война идет не только между Украиной и Россией, это война, инициированная Россией против ЕС, НАТО и стран Запада. В такой ситуации нет места наивности», – подчеркнул Террас.

По его словам, границы должны оставаться закрытыми для граждан России. «Эти же мобилизованные люди должны бороться на своей Родине за то, чтобы Россия стала нормальной, демократической страной, уважающей международное право», – сказал Террас.

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