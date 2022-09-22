Политики немецких «зеленых» и Свободной демократической партии предложили предоставить убежище в Германии гражданам России, которые хотят избежать объявленной в РФ мобилизации, сообщает немецкая газета Der Spiegel. Обе партии являются членами правительственной коалиции Германии.
Политики Германии хотят предоставить убежище уклоняющимся от мобилизации россиянам
По мнению депутата Европарламента Рихо Терраса (Отечество), предложение немецких «зеленых» и либеральной фракции СвДП предоставить убежище русским дезертирам является полным безумием, угрожающим безопасности Европы.
«Европейские страны не должны создавать ситуацию, когда десятки тысяч русских мужчин неконтролируемой массой прибывают в ЕС. Это было бы во много раз хуже кризиса беженцев 2015 года, когда экс-канцлер Германии Ангела Меркель позвала всех беженцев в Германию», – сказал Террас.
«Любое массовое пересечение границы из России в приграничные страны ЕС будет означать создание возможностей для провокаций и создание потенциальных очагов "зеленых человечков". Мы должны учитывать, что война идет не только между Украиной и Россией, это война, инициированная Россией против ЕС, НАТО и стран Запада. В такой ситуации нет места наивности», – подчеркнул Террас.
По его словам, границы должны оставаться закрытыми для граждан России. «Эти же мобилизованные люди должны бороться на своей Родине за то, чтобы Россия стала нормальной, демократической страной, уважающей международное право», – сказал Террас.
Премьер Литвы: спасение граждан России не входит в наши обязанности
Соседние страны не обязаны спасать россиян от объявленной Кремлем частичной мобилизации, прокомментировала сегодня позицию Литвы премьер-министр Ингрида Шимоните относительно возможного увеличения потока российских граждан на литовской границе.
«Очевидно, что спасение всех российских граждан от мобилизации не входит в обязанности Литвы или других соседних стран», – заявила премьер-министр журналистам.
По ее словам, решения как по гуманитарным визам, так и по предоставлению убежища должны приниматься в каждом конкретном случае отдельно с учетом рисков, с которыми сталкивается человек.
«Я не понимаю ситуации, если мы будем пускать людей в Литву из гуманитарных соображений только потому, что пока они смотрели войну по телевизору, сидя на диване, для них это было нормально. Однако потом это уже для них не нормально, когда правительство РФ и Шойгу призывают их на военную службу и предлагают участвовать в войне», – пояснила Шимоните.
По ее словам, Кремль начал войну в Украине в 2014 году, и пришло время гражданам России определиться, какова их позиция.