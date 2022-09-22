Вице-мэр обосновала выплату трехкратной зарплаты большой нагрузкой

Васильева работала директором Нарвского департамента социальной помощи со 2 января 2019 года по 19 августа этого года. «В то время, помимо своих служебных обязанностей, она также исполняла обязанности члена городской управы. Она руководила отделом социального обеспечения в исключительно трудное время. Коронавирусный кризис, оформление экстренных энергетических пособий и проблема беженцев из-за войны в Украине пришлись на этот период. Все это привело к значительному увеличению нагрузки на социальную сферу, и со всем этим она справилась достойным внимания, выдающимся образом», – объяснила вице-мэр Нарвы Ирина Смирнова, отвечая на вопросы членов совета.

Кроме того, по словам вице-мэра, во время руководства Васильевой офис департамента был переведен в новое помещение, и даже в это время удалось обеспечить необходимое качество социальных услуг, добавила Смирнова.

Восемь членов Нарвской городской думы спросили у мэра Катри Райк, почему директору городского департамента социальной помощи при уходе с работы была выплачена премия в размере трехмесячной зарплаты. Согласно постановлению Нарвской городской думы, при определении размера зарплаты и премии по результатам работы необходимо учитывать, что доля общей дополнительной заработной платы не может превышать 20 процентов от основной заработной платы работника за календарный год.

В дознании городские уполномоченные указали, что постановлением горуправы от 17 августа, которым была освобождена от должности директор департамента социальной помощи Елена Васильева, ей также была назначена выплата единовременной премии в размере трехмесячной основной зарплаты за качественную работу.