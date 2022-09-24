Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа

ТАЛЛИНН

Комедия «Шум за сценой»

● 24 сентября в 18:00, Русский театр (площадь Вабадузе, 5)

Закулисная жизнь театра окутана тайной. Она привлекает и манит. Но невидимое зрительскому глазу бывает как возвышенным, так и уморительно смешным. Однажды это пришло в голову английскому драматургу Майклу Фрейну во время просмотра чужой постановки. «Шум за сценой» – комедия положений, использующая прием «театра в театре», ее герои – репетирующая труппа. Разумеется, у них все идет не по плану. Комичные случайности накладываются друг на друга. События репетируемого фарса переплетаются с личной жизнью героев, их страстями, размышлениями, нелепыми ситуациями.

Документальный спектакль «Сахаров»

● 26 и 27 сентября в 19:00, театральный центр Vaba Lava (Теллискиви, 60а)

Документальный спектакль «Сахаров». Фото: Vaba lava

Это документальный спектакль об ученом, который создавал смертоносное оружие, но был убежден, что наивысшей ценностью в мире обладает человеческая жизнь. Андрей Сахаров – академик, один из создателей первой советской водородной бомбы, лауреат Нобелевской премии мира, известный правозащитник. В центре внимания спектакля не Сахаров-ученый и общественный деятель, а Сахаров-человек. Постановка в подробностях рассказывает о жизни великого гуманиста, раскрывает парадоксы и закономерности его биографии.

Мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки»

● c 27 сентября до 2 октября Концертный дом Alexela (бульвар Эстония, 9)