Rus.Postimees представляет вашему вниманию обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа в период с 23 по 30 сентября.
Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа
ТАЛЛИНН
Комедия «Шум за сценой»
● 24 сентября в 18:00, Русский театр (площадь Вабадузе, 5)
Закулисная жизнь театра окутана тайной. Она привлекает и манит. Но невидимое зрительскому глазу бывает как возвышенным, так и уморительно смешным. Однажды это пришло в голову английскому драматургу Майклу Фрейну во время просмотра чужой постановки. «Шум за сценой» – комедия положений, использующая прием «театра в театре», ее герои – репетирующая труппа. Разумеется, у них все идет не по плану. Комичные случайности накладываются друг на друга. События репетируемого фарса переплетаются с личной жизнью героев, их страстями, размышлениями, нелепыми ситуациями.
Документальный спектакль «Сахаров»
● 26 и 27 сентября в 19:00, театральный центр Vaba Lava (Теллискиви, 60а)
Это документальный спектакль об ученом, который создавал смертоносное оружие, но был убежден, что наивысшей ценностью в мире обладает человеческая жизнь. Андрей Сахаров – академик, один из создателей первой советской водородной бомбы, лауреат Нобелевской премии мира, известный правозащитник. В центре внимания спектакля не Сахаров-ученый и общественный деятель, а Сахаров-человек. Постановка в подробностях рассказывает о жизни великого гуманиста, раскрывает парадоксы и закономерности его биографии.
Мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки»
● c 27 сентября до 2 октября Концертный дом Alexela (бульвар Эстония, 9)
Мюзикл «Кошки», который Эндрю Ллойд Уэббер создал на материале стихотворного сборника Томаса Стернза Элиота «Популярная наука о кошках, написанная Старым Опоссумом», предлагает сверкающий сплав музыки, танца и поэзии. В сюжете мюзикла действует кошачье племя «избранных». Всего раз в год, особой ночью, все «избранные кошки» собираются на «бал избранных» на котором их мудрый и великодушный вожак – Старик Второзаконие (Deutoronomy) – совершает выбор и объявляет, кто попадет в кошачий рай и сможет пережить перерождение.
Выставка «Зданию Рийгикогу – 100 лет»
● 1, 2, 8 и 9 октября в 12:00 и 14:00, Рийгикогу (площадь Лосси, 1а)
В вестибюле здания Рийгикогу открыта приуроченная к юбилею здания концептуальная выставка, которую открыли спикер Рийгикогу Юри Ратас и ректор Эстонской художественной академии, историк архитектуры Март Калм. На выставке архитектура здания описывается посредством простых геометрических форм – конуса, цилиндра, шара и куба. Формы различных размеров лежат в основе визуальной и текстовой информации. Выставка шаг за шагом раскрывает функцию и дизайн помещений, историю их появления и эксплуатации, рассказывает о связанных с ними людях. Здание Рийгикогу и юбилейная выставка будут доступны на выходных. Посетить их можно будет только в рамках организованной экскурсии с гидом.
ИДА-ВИРУМАА
Ночной базар и Фестиваль миноги
● 24 сентября в 18:00, Нарвский музей (Петербургское шоссе, 2, Нарва)
Минога – не просто редкая рыба, но экзотический деликатес, который ловят в Нарва-Йыэсуу с давних времен. Речная минога – это рыба со змеевидным телом, на первый взгляд напоминающая угря. Во время традиционного Фестиваля миноги для всех желающих открыта рыбная ярмарка, где можно купить свежую рыбу, а также изделия из рыбы, приготовленные различными способами. Кроме того, на фестивале устраиваются дегустации блюд самой широкой рецептурной палитры. Также все желающие могут отправиться на реку вместе с рыбаками и своими глазами увидеть, как ловят миногу.
Балет «Кармен»
● 27 сентября в 19:00, Йыхвиский концертный дом (Парги, 40, Йыхви)
Насыщенная виртуозно решенными мизансценами и роскошными костюмами неоклассическая постановка по мотивам «Кармен» Жоржа Бизе от Balletto di Milano заявила о себе в 2015 году. Протагонист этой эксклюзивной версии классического сюжета – очаровательная и самобытная Кармен, страстная и желанная женщина, которая ценит свои чувства больше, чем что-либо в мире. Узнаваемые па-де-де и «Хабанера», которую нередко насвистывают и те, кто не имеет представления о ее источниках, в постановке миланской труппы упакованы в продвинутый дизайн, что усиливает пластическую выразительность спектакля.
Трагикомедия абсурда «Мрожек»
● 4 октября в 19:00, Центр культуры Кохтла-Ярве (Кескаллеэ, 36)
Лучшее лекарство от отчаяния – смех. В такую парадоксальную и упрощенную формулу можно было бы уложить феномен театра абсурда, ярчайшим представителем которого является польский писатель, драматург и эссеист Славомир Мрожек. Действительно, переживая затянувшийся кризис и оказавшись в безвыходном положении, вдруг понимаешь, что, как бы абсурдно это ни звучало, оттолкнуться от дна можно лишь рассмеявшись.