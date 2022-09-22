Источник: в «Реале» считают Мбаппе предателем

Согласно сведениям источника, в «Реале» понимают, что Мбаппе воспользовался переговорным процессом с мадридцами, чтобы выбить себе рекордную зарплату в «ПСЖ». «Королевский клуб» уже занялся подбором новой кандидатуры в линию нападения.

Отмечается, что «Реал» возмущен тем, как Мбаппе сообщил президенту клуба Флорентину Пересу о решении остаться в «ПСЖ». После близкого общения с функционером во время переговоров, Килиан даже не посчитал нужным сообщить ему о своем решении в телефонном разговоре – футболист написал короткое сообщение. Кроме того, в «Реале» считают, что фанаты клуба обозлены на Мбаппе и не примут футболиста после всего произошедшего.