Галерея: третье высотное здание нового квартала Rocca Towers достигло максимальной высоты

«Несмотря на сложные времена в экономике, люди по-прежнему продолжают вкладывать деньги в недвижимость. Одна из причин — боязнь инфляции. В нынешних экономических условиях преимущества новостроек перед старым жилым фондом очевидны: эти здания более энергоэффективны и требуют меньше затрат на коммунальные услуги», — сказал директор по развитию Endover Уку Тинт.

В сентябре компания Endover приступила к строительству четвертой многоэтажки, последней в этом квартале, который будет сдан в следующем году. Всего в квартале Rocca Towers, расположенном возле нового виадука Хааберсти, насчитывается пять зданий, 332 квартиры и свыше 4000 м2 коммерческих площадей.

Озеленение, освещение и пешеходные дорожки вокруг квартала площадью около 41 000 м2 полностью обновлены. Пешеходный туннель ведет от квартала прямо к торговому центру Рокка-аль-Маре и остановке общественного транспорта по направлению в центр города.

Башни-близнецы II и III соединены 3-этажным гаражом с парковочными местами для жильцов второго, третьего и четвертого зданий квартала. На нижних этажах расположены новые коммерческие помещения, которых в районе этой важной для Таллинна транспортной развязки сейчас не хватает. В квартале Rocca Towers будут доступны услуги красоты и СПА, уход за детьми, медицинские услуги, а также магазин бытовых товаров.