История ⟩ Дорога к Певческому полю: как эстонская хоровая песня обзаводилась своей архитектурой

Строительство первой сцены на месте будущего стадиона в Кадриорге, 1923 год. Фото: Собрание Эстонского исторического музея

И вот в 1928 году IX Певческий праздник наконец-то провели на современном Певческом поле. Естественно, тогда такого названия еще не было в ходу. В газетах обозначали локацию, как «пляж Кадриорга». Место было просторным и располагалось недалеко от центра города, но сам луг был неровным и болотистым. Пришлось его срочно осушать, выкапывая канавы.

Затем территория выравнивалась, были возведены вспомогательные постройки, установлены скамейки для слушателей и ворота, через которые на территорию праздника пускали посетителей. Так как луг находился в частной собственности, с его владельцем был заключен договор об аренде сроком на 35 лет.

Новая сцена

Срочно построили стационарную площадку, рассчитанную на 15 000 исполнителей. Ее спроектировал известный архитектор Карл Бурман. В основном известный своими элегантными жилыми домами в югендстиле, он уже был за пять лет до этого автором первой сцены, позже ставшей трибуной Кадриоргского стадиона. Новая сцена представляла собой массивное, хотя и легкое на вид белое строение со ступеньками, которые должны были вместить всех участников. Ступеньки опирались на каменный фундамент, а сзади сцена была закреплена металлическими опорами. За два дня прозвучало около 80 песен, а также были сыграны две постановки: тогда в репертуар входила не только музыка. Остается загадкой, каких усилий актерам стоило исполнение своих ролей на такой громкости, чтобы их услышала вся безразмерная толпа.