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Дело Валиевой не закончено. Допинг-проба B оказалась положительной?

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Дело Валиевой не закончено. Допинг-проба B оказалась положительной?
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Камила Валиева.
Камила Валиева. Фото: Andrew Milligan

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не подтвердило появившуюся информацию о том, что оно якобы располагает убедительными доказательствами нарушения антидопинговых правил со стороны олимпийской чемпионки по фигурному катанию в команде Камилы Валиевой, сообщает «Чемпионат»

«РУСАДА не подтверждает эту информацию. Подробности хода расследования РУСАДА не раскрывает. Ещё раз обращаем ваше внимание на то, что в соответствии со всемирным антидопинговым кодексом расследование проводилось в отношении именно персонала защищённого лица», – приводит слова представителя пресс-службы РУСАДА «РИА Новости Спорт».

Ранее источник сообщил, что РУСАДА собрало «достаточно убедительные доказательства, подтверждающие факт нарушения антидопинговых правил со стороны Валиевой», добавив, что речь может идти даже об «отягчающих обстоятельствах», влияющих на увеличение срока дисквалификации. В том числе, говорилось и о том, что допинг-проба B оказалась положительной.

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