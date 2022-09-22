Дело Валиевой не закончено. Допинг-проба B оказалась положительной?

«РУСАДА не подтверждает эту информацию. Подробности хода расследования РУСАДА не раскрывает. Ещё раз обращаем ваше внимание на то, что в соответствии со всемирным антидопинговым кодексом расследование проводилось в отношении именно персонала защищённого лица», – приводит слова представителя пресс-службы РУСАДА «РИА Новости Спорт».