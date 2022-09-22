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Фото ⟩ В Эстонию прибыли новые союзники

Лоора-Элизабет Ломп
В Эстонию прибыли новые союзники
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В Эстонию прибыли королевские гусары Его Величества и драгуны Ютландии. Солдаты Великобритании и Дании будут служить в составе новой боевой группы французской роты Loups.

Боевая группа обладает большой огневой мощью. В ее арсенале более 40 танков Leopard и Challenger 2. В нее также входит рота шотландской гвардии пехоты, пионеров, артиллеристов, логистиков и медиков.

Прибывшие в Эстонию подразделения будут служить в составе первой пехотной бригады и сразу же начнут совместные учения с Силами обороны Эстонии.

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