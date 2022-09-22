ВИДЕО ⟩ «Мы все можем оказаться под ударом»: жители Таллинна о мобилизации в России

– Как вы относитесь к объявленной в России мобилизации?

Лариса: Благодарю. Я, Полищук Лариса Ивановна, ношу гражданство Российской Федерации. Вы знаете, как вам сказать... Если серьезно, то я против войны, но не за то, чтобы мужчины увиливали от своей обязанности. Если они мужчины, они должны уметь защищаться. Ну, в принципе, если это призывники, то конечно.

Иван: Плохо, очень плохо. Я не считаю в принципе, что все это нужно. В любом случае, умирают люди, и все. Я сам из Украины, я все понимаю, да. Я выбрался, смог, но все понимаю, что там происходит. Это катастрофа, это абсурд всего. Больше мне сказать на этот счет нечего.

Александра: Ничего не думаю. Мы живем в деревне и специально уехали далеко-далеко из города, чтобы быть подальше от политики и от всего.

Евгений: О, я думаю это очень плохо. В России со вчерашнего вечера пошли массовые протесты, видно, что люди недовольны этим.

Максим: Хороший вопрос. Я думаю, в общем, это плохо.

Никита: Я считаю, что это самозащита.

Ирина: Ну, я думаю, что они тоже свои границы защищают. В общем-то, ДНР и ЛНР к ним присоединились, и их защищают.

Петр: Абсолютно ничего. Меня это меньше всего волнует.