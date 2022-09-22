В среду, 21 сентября, президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Мобилизационные мероприятия начались в тот же день. Rus.Postimees спросил у жителей Таллинна, как они относятся к объявленной в России мобилизации, и стоит ли нам в Эстонии беспокоиться о своей безопасности.
ВИДЕО ⟩ «Мы все можем оказаться под ударом»: жители Таллинна о мобилизации в России
– Как вы относитесь к объявленной в России мобилизации?
Лариса: Благодарю. Я, Полищук Лариса Ивановна, ношу гражданство Российской Федерации. Вы знаете, как вам сказать... Если серьезно, то я против войны, но не за то, чтобы мужчины увиливали от своей обязанности. Если они мужчины, они должны уметь защищаться. Ну, в принципе, если это призывники, то конечно.
Иван: Плохо, очень плохо. Я не считаю в принципе, что все это нужно. В любом случае, умирают люди, и все. Я сам из Украины, я все понимаю, да. Я выбрался, смог, но все понимаю, что там происходит. Это катастрофа, это абсурд всего. Больше мне сказать на этот счет нечего.
Александра: Ничего не думаю. Мы живем в деревне и специально уехали далеко-далеко из города, чтобы быть подальше от политики и от всего.
Евгений: О, я думаю это очень плохо. В России со вчерашнего вечера пошли массовые протесты, видно, что люди недовольны этим.
Максим: Хороший вопрос. Я думаю, в общем, это плохо.
Никита: Я считаю, что это самозащита.
Ирина: Ну, я думаю, что они тоже свои границы защищают. В общем-то, ДНР и ЛНР к ним присоединились, и их защищают.
Петр: Абсолютно ничего. Меня это меньше всего волнует.
– Есть ли опасность для Эстонии в связи с объявленной в России мобилизацией, и могут ли быть какие-то последствия для нас?
Александра: Я думаю, что у всего мира есть опасность сейчас.
Иван: Я немного все равно как-то переживаю, потому что рядом сосед немножко, скажем такой, волнительный товарищ. И чего от них ожидать, я уже не знаю. Потому что защита Донецка – это защита Донецка с их стороны, но причем здесь Киев и другие регионы? Собственно, вот этого не могу понять, как можно защищать абсолютно разные места на расстоянии 700 и более километров. Я считаю, что здесь все-таки гораздо безопаснее относительно многих других мест. Здесь все-таки союзники есть.
Лариса: Я думаю, что нет. Эстония такая красивая, разве можно тут что-то сказать другое? Я думаю, что Россия не угрожает.
Максим: Я думаю, это все будет касаться каждого отдельно. Тот, кто будет под мобилизацию попадать, для него это будет в некотором роде проблема, особенно для тех, кто не хотел воевать. А так, не знаю. Каждому свое, наверно.
Евгений: Я не знаю. Тут, понимаете, можно чего угодно ожидать от сумасшедшего деда. Он уже не знает, что делать, готов пойти на крайние меры. Они говорят, что потери около 6000 человек, но хотят мобилизовать еще 300 000. Понятно, что вранье налицо, наглая ложь. Конечно, определенный риск для Эстонии есть. Если это зло сорвется еще дальше, все мы можем оказаться под ударом.
Ирина: Я думаю, нет.
Никита: В данный момент нет, но если будут продолжать вести эту политику, которую в принципе они ведут...
Иван: Честно говоря, не знаю. Насчет этого не могу сказать. Я понимаю, что здесь живет достаточно большое количество граждан Российской Федерации с постоянным или временным видом на жительство, но надеюсь, все обойдется, и они не будут вмешиваться в проблемы этого государства.
Петр: Чем больше войск будет у нас, тем больше ракет будет нацелено на нас.