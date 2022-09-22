Жители Финляндии против выдачи туристических виз россиянам

Большинство жителей Финляндии, 85 процентов, хотят прекратить выдачу туристических виз россиянам до тех пор, пока не закончится агрессивная война России в Европе. Таковы результаты опроса, проведенного по заказу общественной организации Mothersforpeace компанией Taloustutkimus, говорится в пресс-релизе организации.

Кроме того, 80 процентов опрошенных считают, что Финляндия должна запретить россиянам въезжать в Финляндию на основании уже выданных туристических виз или виз, выданных другой страной Шенгенского соглашения.

Только четыре процента выступили категорически против прекращения выдачи туристических виз.

По мнению Mothersforpeace, восточная граница Финляндии должна быть немедленно закрыта для российских туристов ради безопасности Финляндии и Европы, а также в знак поддержки и сочувствия Украине.