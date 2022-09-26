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Опрос недели ⟩ Энергокризис: холод и темнота в режиме ночной стирки?

Денис Антонов
, корреспондент-редактор
Энергокризис: холод и темнота в режиме ночной стирки?
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Большинство респондентов отметили свою готовность резко сократить энергопотребление.
Большинство респондентов отметили свою готовность резко сократить энергопотребление. Фото: Leonid Sorokin/ Shutterstock

Как рост цен на электроэнергию и газ меняет привычки жителей Эстонии? Это выяснял журналист Rus.Postimees Денис Антонов.

ЭМИЛИЯ КОНОНОВА, преподаватель (ТАЛЛИНН)

Эмилия Кононова.
Эмилия Кононова. Фото: Денис Антонов

Цены растут из-за политической борьбы

Счета за электричество – это кошмар, а будет, по слухам, еще хуже. С одним кризисом мы уже справились, пандемию прошли. Я на компенсацию не подавала, не знаю, как это делать. Раньше мы жили на широкую ногу, покупали, что нравится или на всякий случай, а теперь учимся экономить. Сейчас приходится считать. Идем в магазин и берем то, что действительно необходимо, на скидки реагируем осторожно, по списку ходим. Пенсии и пособия повышают, но цены растут быстрее. Мне кажется, высокие цены на свет – из-за борьбы какой-то, соревнования внутри нашей страны между политическими силами. А отказ от своего горючего, закрытие шахт сланцевых – это неправильно. Надо о людях думать тоже, а не только о политических выгодах.

ТАМАРА ТАММЕКЯНД, психолог (ТАЛЛИНН)

Тамара Таммкянд.
Тамара Таммкянд. Фото: Денис Антонов

У людей паника, хотя все можно посчитать

Все начинается с головы. Люди видят цены на газ, на свет, и у них паника. Я очень спокойно на это смотрю. Разбиваю год на месяцы, месяцы на недели, недели на дни. Мы с мужем договорились, на что обращать внимание, на что нет. Запасы делать можно, экономить, но самое важное – действительно смотреть, как, куда и на что ты деньги тратишь. Даже так: можно завести бухгалтерскую книгу. Я иногда иду в магазин, набираю, дома смотрю, а там и нужное, и ненужное. Сейчас многие спрашивают: как жить при таких ценах? Да ты возьми бумагу и раздели пополам на две части, напиши с одной стороны, что у тебя есть, а с другой – чего нет. И сразу станет ясно: жить тяжело, но можно.

ЛИДИЯ ЕРЕМЕНКО, садовод (ТАЛЛИНН)

Лидия Еременко.
Лидия Еременко. Фото: Денис Антонов

Наши счета страдают от местных политиков

Если раньше тепло и свет стоили дорого только зимой, то сейчас еще тепло, а ценник уже в два с половиной раза выше. Я думаю, все это из-за политики. От политической воли зависит. Зачем наши политики так делают, что цены на бирже растут, я понять не могу. И не только я так думаю. Не только я недовольна тем, что нас ждет зимой. Все, кого я знаю, считают так же. Конечно, есть такие, кто получает по две или три тысячи. Им рост не так заметен, для таких это все ерунда. А вот для простых, для моих соседей и знакомых, если они пенсию получают 537 евро, это бьет серьезно по кошельку. А еще коммуналка, дом на ремонте у нас, дополнительные расходы.

ТЫНУ, технический специалист BFM (ТАЛЛИНН)

Тыну.
Тыну. Фото: Денис Антонов

Отключаем холодильники в летнем доме и лампы, когда светло

Я думаю, что оставлю все как есть. Правительство сейчас, насколько мне известно, предложило некий общий пакет, но до этого особо сильно по бюджету не било. У нас общее отопление, не знаю, правда, чем топят, надеюсь не газом. Газа у нас дома нет, а с отоплением будем смотреть по ситуации. С электричеством проблем нет – дома используем его довольно умеренно, зимой мы регулярно отключаем холодильники в летнем доме, и этой зимой тоже будем. Лампы отключаем, когда светло. Вроде у нас нет ничего, что потребляло бы постоянно много энергии. В деревне у нас фиксированный пакет, так что Рождество проведем, как обычно, а в январе пакет поменяется. Посмотрим.

КЯТЛИН, работник университета (ТАЛЛИНН)

Кятлин.
Кятлин. Фото: Денис Антонов

Будем действовать по ситуации

Мы сменили пакет, и с октября будет фиксированная цена, как сказали в новостях. У нас есть некоторая техника, и какое-то время мы уже периодически экономим. Холода и непогоды мы не боимся, пугает то, что может по кошельку ударить. Но пока всё нормально, а дальше – посмотрим. Будем действовать по ситуации.

МАРГИТ, флорист (ТАЛЛИНН)

Маргит.
Маргит. Фото: Денис Антонов

Не буду включать пол с подогревом как можно дольше

Ну мы, конечно, немного соберемся. У нас дома подогрев пола, обычно я включаю его в октябре, но сейчас собираюсь откладывать включение как можно дольше. Будем свет чаще отключать, морозильники и холодильник, наверное, отключим. Но то, что нужно для жизни – будет работать. Будет довольно сложно… Но свет, да, будем отключать, будем экономить.

РУСЛАН, работник магазина Klick (ТАЛЛИНН)

Руслан.
Руслан. Фото: Денис Антонов

Ничего не поделаешь же

Я экономить не собираюсь (смеется). Все равно будет дорого, так зачем пытаться? У меня постоянно свет включен. Ситуация, конечно, беспокоит, но ничего не поделаешь же. Все равно все будет «не очень».

ИРИНА ВИНОГРАДОВА, пенсионерка (НАРВА)

Ирина Виноградова.
Ирина Виноградова. Фото: Денис Антонов

Мы детей не видим, все на заработках

Намного больше стало уходить денег на счета, чем прошлой осенью. Меньше остается внукам, что-то подарить им или себя побаловать невозможно. Выкраиваешь тут и там буквально по евро. Мне кажется, этот кризис электрический и газовый всех захватывает, но больше ударяет по пенсионерам. Рабочий может найти другую, более выгодную работу или подработать на второй, а пенсионер ограничен только пенсией. Вспоминают способы советского времени – запасы какие-то. Стараются запускать стиральную машину по ночам, когда дешевле свет. Но это не решит проблему. Мы даже детей и внуков не видим: все должны уехать кто куда, чтоб зарабатывать. У нас в городе ни одного нового дома не построили за тридцать лет. Знаете почему? Не для кого, все в Таллинне или еще дальше.

КОНСТАНТИН ВОИНОВ, менеджер (ПАЛДИСКИ)

Константин Воинов.
Константин Воинов. Фото: Денис Антонов

Зеленая энергия себя не оправдала

И я, и мои родственники пересмотрели привычки. Экономим на электричестве, на продуктах, на бензине. Я не знаю, как будут выживать хозяева малого бизнеса – кафе, автомоек, хостелов. Удар чудовищных цен на электроэнергию пришелся именно по ним. Там все страдают – инвестор, хозяин, сотрудники. Если кафе невыгодно, его закрывают, а это увольнение, нагрузка на Кассу по безработице, все одно за одним, понимаете? Про пенсионеров я и не говорю. Они вообще не могут повлиять на свои доходы, разве что перестать есть. Нужно искать новые маршруты энергоснабжения. Европа надеялась на альтернативные источники – ветровую, солнечную энергию, но все это не оправдало себя. Нет ветра – ветряки стоят, нет солнечной погоды – батареи не заряжаются. А когда «вдруг» нужны газ и нефть, с Россией уже все контракты разорваны и взять неоткуда.

ТАТЬЯНА ЧАСТИКОВА, опорное лицо (ТАЛЛИНН)

Татьяна Частикова.
Татьяна Частикова. Фото: Денис Антонов

Кредит где-то в Европе

Зарплаты не успевают индексироваться. Что делать в период инфляции и роста цен на электричество и газ? Этим должны заниматься министерства, они обязаны разработать способы, которые смягчат удар. Если у вас кафе, предприятие на газе, это очень ощутимо. Что будет дальше, если от цены аренды, энергии растут цены на товар и услугу? Простым людям этого не преодолеть без потерь. Государство должно искать альтернативные пути, дополнительные резервы, даже рассматривать возможность взять кредит где-то в Европе. Можно ужать государственные расходы, вспомнить старые способы добычи энергии из сланца и закрыть вопрос по экспорту газа.

Комментарий автора

По словам старшего экономиста Swedbank Лийз Эльмик, за год цены на электроэнергию и газ в Эстонии выросли более чем в три раза. «Очень быстрый рост цен продолжится и в ближайшие месяцы. Ожидается снижение цен в октябре, когда начнут действовать энергетические субсидии для домохозяйств. Однако в годовом исчислении цены будут продолжать расти очень быстрыми темпами», – заявила Эльмик. Еврокомиссия предприняла несколько шагов для разрешения энергетического кризиса. Желание ряда стран, в частности Франции и Польши, ввести предельную цену на импортируемый газ не нашло понимания у большинства стран-членов ЕС. Победили опасения, что потолок цен отпугнет поставщиков сжиженного природного газа.

Но есть шаг, не вызывающий разногласий. Это «разумная экономия» энергии в часы пик, когда она самая дорогая. Такая мера уже применяется в Евросоюзе для газа. Страны решили добровольно сократить его потребление на 15 процентов по сравнению с 2021 годом. Теперь вслед за газом страны ЕС готовы снизить потребление электричества. Также одним из эффективных шагов в решении проблем энергетического кризиса является налог на сверхприбыли компаний, работающих на ископаемом топливе. Решается и отдельный вопрос об увеличении налогового бремени на производителей электроэнергии с низким содержанием углерода.

Эти денежные поступления помогут в решении вопроса о компенсациях для эстонских домохозяйств. Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут уже направила на согласование в Министерство финансов условия компенсации счетов за электроэнергию, газ и отопление. Законопроект предусматривает, что государство частично компенсирует бытовым потребителям счета за электроэнергию, газ и отопление. Мера вступит в силу 1 октября и продлится до 31 марта. О готовности к зиме министры энергетики 27 стран ЕС уже отчитались. По оценкам Еврокомиссии сейчас в большинстве государств газохранилища заполнены в среднем на 80 процентов. Ситуация стабильная для потребителей газа и тех, кто использует добытую с помощью газа электроэнергию.

Как оценивают опасность холодной зимы и перспективы оплаты постоянно растущих счетов жители Эстонии? В рамках нашего традиционного опроса большинство респондентов отметили свою готовность резко сократить энергопотребление. Некоторые планируют пересмотреть свои привычки в использовании бытовых электроприборов и семейный бюджет в целом. В ходе опроса мнениями поделились жители Палдиски, Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Таллинна. В опросе приняли участие более тридцати человек.

Редакция Rus.Postimees просит каждого, кому есть чем поделиться на наших страницах, у кого есть собственная позиция по политическим, социальным, экономическим вопросам, не бояться обращаться к нам. 665 2518, denis.antonov@postimees.ee.

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