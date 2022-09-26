Опрос недели ⟩ Энергокризис: холод и темнота в режиме ночной стирки?

КЯТЛИН, работник университета (ТАЛЛИНН)

Кятлин. Фото: Денис Антонов

Будем действовать по ситуации

Мы сменили пакет, и с октября будет фиксированная цена, как сказали в новостях. У нас есть некоторая техника, и какое-то время мы уже периодически экономим. Холода и непогоды мы не боимся, пугает то, что может по кошельку ударить. Но пока всё нормально, а дальше – посмотрим. Будем действовать по ситуации.

МАРГИТ, флорист (ТАЛЛИНН)

Маргит. Фото: Денис Антонов

Не буду включать пол с подогревом как можно дольше

Ну мы, конечно, немного соберемся. У нас дома подогрев пола, обычно я включаю его в октябре, но сейчас собираюсь откладывать включение как можно дольше. Будем свет чаще отключать, морозильники и холодильник, наверное, отключим. Но то, что нужно для жизни – будет работать. Будет довольно сложно… Но свет, да, будем отключать, будем экономить.

РУСЛАН, работник магазина Klick (ТАЛЛИНН)

Руслан. Фото: Денис Антонов

Ничего не поделаешь же

Я экономить не собираюсь (смеется). Все равно будет дорого, так зачем пытаться? У меня постоянно свет включен. Ситуация, конечно, беспокоит, но ничего не поделаешь же. Все равно все будет «не очень».

ИРИНА ВИНОГРАДОВА, пенсионерка (НАРВА)

Ирина Виноградова. Фото: Денис Антонов

Мы детей не видим, все на заработках