Как рост цен на электроэнергию и газ меняет привычки жителей Эстонии? Это выяснял журналист Rus.Postimees Денис Антонов.
Опрос недели ⟩ Энергокризис: холод и темнота в режиме ночной стирки?
ЭМИЛИЯ КОНОНОВА, преподаватель (ТАЛЛИНН)
Цены растут из-за политической борьбы
Счета за электричество – это кошмар, а будет, по слухам, еще хуже. С одним кризисом мы уже справились, пандемию прошли. Я на компенсацию не подавала, не знаю, как это делать. Раньше мы жили на широкую ногу, покупали, что нравится или на всякий случай, а теперь учимся экономить. Сейчас приходится считать. Идем в магазин и берем то, что действительно необходимо, на скидки реагируем осторожно, по списку ходим. Пенсии и пособия повышают, но цены растут быстрее. Мне кажется, высокие цены на свет – из-за борьбы какой-то, соревнования внутри нашей страны между политическими силами. А отказ от своего горючего, закрытие шахт сланцевых – это неправильно. Надо о людях думать тоже, а не только о политических выгодах.
ТАМАРА ТАММЕКЯНД, психолог (ТАЛЛИНН)
У людей паника, хотя все можно посчитать
Все начинается с головы. Люди видят цены на газ, на свет, и у них паника. Я очень спокойно на это смотрю. Разбиваю год на месяцы, месяцы на недели, недели на дни. Мы с мужем договорились, на что обращать внимание, на что нет. Запасы делать можно, экономить, но самое важное – действительно смотреть, как, куда и на что ты деньги тратишь. Даже так: можно завести бухгалтерскую книгу. Я иногда иду в магазин, набираю, дома смотрю, а там и нужное, и ненужное. Сейчас многие спрашивают: как жить при таких ценах? Да ты возьми бумагу и раздели пополам на две части, напиши с одной стороны, что у тебя есть, а с другой – чего нет. И сразу станет ясно: жить тяжело, но можно.
ЛИДИЯ ЕРЕМЕНКО, садовод (ТАЛЛИНН)
Наши счета страдают от местных политиков
Если раньше тепло и свет стоили дорого только зимой, то сейчас еще тепло, а ценник уже в два с половиной раза выше. Я думаю, все это из-за политики. От политической воли зависит. Зачем наши политики так делают, что цены на бирже растут, я понять не могу. И не только я так думаю. Не только я недовольна тем, что нас ждет зимой. Все, кого я знаю, считают так же. Конечно, есть такие, кто получает по две или три тысячи. Им рост не так заметен, для таких это все ерунда. А вот для простых, для моих соседей и знакомых, если они пенсию получают 537 евро, это бьет серьезно по кошельку. А еще коммуналка, дом на ремонте у нас, дополнительные расходы.
ТЫНУ, технический специалист BFM (ТАЛЛИНН)
Отключаем холодильники в летнем доме и лампы, когда светло
Я думаю, что оставлю все как есть. Правительство сейчас, насколько мне известно, предложило некий общий пакет, но до этого особо сильно по бюджету не било. У нас общее отопление, не знаю, правда, чем топят, надеюсь не газом. Газа у нас дома нет, а с отоплением будем смотреть по ситуации. С электричеством проблем нет – дома используем его довольно умеренно, зимой мы регулярно отключаем холодильники в летнем доме, и этой зимой тоже будем. Лампы отключаем, когда светло. Вроде у нас нет ничего, что потребляло бы постоянно много энергии. В деревне у нас фиксированный пакет, так что Рождество проведем, как обычно, а в январе пакет поменяется. Посмотрим.
КЯТЛИН, работник университета (ТАЛЛИНН)
Будем действовать по ситуации
Мы сменили пакет, и с октября будет фиксированная цена, как сказали в новостях. У нас есть некоторая техника, и какое-то время мы уже периодически экономим. Холода и непогоды мы не боимся, пугает то, что может по кошельку ударить. Но пока всё нормально, а дальше – посмотрим. Будем действовать по ситуации.
МАРГИТ, флорист (ТАЛЛИНН)
Не буду включать пол с подогревом как можно дольше
Ну мы, конечно, немного соберемся. У нас дома подогрев пола, обычно я включаю его в октябре, но сейчас собираюсь откладывать включение как можно дольше. Будем свет чаще отключать, морозильники и холодильник, наверное, отключим. Но то, что нужно для жизни – будет работать. Будет довольно сложно… Но свет, да, будем отключать, будем экономить.
РУСЛАН, работник магазина Klick (ТАЛЛИНН)
Ничего не поделаешь же
Я экономить не собираюсь (смеется). Все равно будет дорого, так зачем пытаться? У меня постоянно свет включен. Ситуация, конечно, беспокоит, но ничего не поделаешь же. Все равно все будет «не очень».
ИРИНА ВИНОГРАДОВА, пенсионерка (НАРВА)
Мы детей не видим, все на заработках
Намного больше стало уходить денег на счета, чем прошлой осенью. Меньше остается внукам, что-то подарить им или себя побаловать невозможно. Выкраиваешь тут и там буквально по евро. Мне кажется, этот кризис электрический и газовый всех захватывает, но больше ударяет по пенсионерам. Рабочий может найти другую, более выгодную работу или подработать на второй, а пенсионер ограничен только пенсией. Вспоминают способы советского времени – запасы какие-то. Стараются запускать стиральную машину по ночам, когда дешевле свет. Но это не решит проблему. Мы даже детей и внуков не видим: все должны уехать кто куда, чтоб зарабатывать. У нас в городе ни одного нового дома не построили за тридцать лет. Знаете почему? Не для кого, все в Таллинне или еще дальше.
КОНСТАНТИН ВОИНОВ, менеджер (ПАЛДИСКИ)
Зеленая энергия себя не оправдала
И я, и мои родственники пересмотрели привычки. Экономим на электричестве, на продуктах, на бензине. Я не знаю, как будут выживать хозяева малого бизнеса – кафе, автомоек, хостелов. Удар чудовищных цен на электроэнергию пришелся именно по ним. Там все страдают – инвестор, хозяин, сотрудники. Если кафе невыгодно, его закрывают, а это увольнение, нагрузка на Кассу по безработице, все одно за одним, понимаете? Про пенсионеров я и не говорю. Они вообще не могут повлиять на свои доходы, разве что перестать есть. Нужно искать новые маршруты энергоснабжения. Европа надеялась на альтернативные источники – ветровую, солнечную энергию, но все это не оправдало себя. Нет ветра – ветряки стоят, нет солнечной погоды – батареи не заряжаются. А когда «вдруг» нужны газ и нефть, с Россией уже все контракты разорваны и взять неоткуда.
ТАТЬЯНА ЧАСТИКОВА, опорное лицо (ТАЛЛИНН)
Кредит где-то в Европе
Зарплаты не успевают индексироваться. Что делать в период инфляции и роста цен на электричество и газ? Этим должны заниматься министерства, они обязаны разработать способы, которые смягчат удар. Если у вас кафе, предприятие на газе, это очень ощутимо. Что будет дальше, если от цены аренды, энергии растут цены на товар и услугу? Простым людям этого не преодолеть без потерь. Государство должно искать альтернативные пути, дополнительные резервы, даже рассматривать возможность взять кредит где-то в Европе. Можно ужать государственные расходы, вспомнить старые способы добычи энергии из сланца и закрыть вопрос по экспорту газа.
Комментарий автора
По словам старшего экономиста Swedbank Лийз Эльмик, за год цены на электроэнергию и газ в Эстонии выросли более чем в три раза. «Очень быстрый рост цен продолжится и в ближайшие месяцы. Ожидается снижение цен в октябре, когда начнут действовать энергетические субсидии для домохозяйств. Однако в годовом исчислении цены будут продолжать расти очень быстрыми темпами», – заявила Эльмик. Еврокомиссия предприняла несколько шагов для разрешения энергетического кризиса. Желание ряда стран, в частности Франции и Польши, ввести предельную цену на импортируемый газ не нашло понимания у большинства стран-членов ЕС. Победили опасения, что потолок цен отпугнет поставщиков сжиженного природного газа.
Но есть шаг, не вызывающий разногласий. Это «разумная экономия» энергии в часы пик, когда она самая дорогая. Такая мера уже применяется в Евросоюзе для газа. Страны решили добровольно сократить его потребление на 15 процентов по сравнению с 2021 годом. Теперь вслед за газом страны ЕС готовы снизить потребление электричества. Также одним из эффективных шагов в решении проблем энергетического кризиса является налог на сверхприбыли компаний, работающих на ископаемом топливе. Решается и отдельный вопрос об увеличении налогового бремени на производителей электроэнергии с низким содержанием углерода.
Эти денежные поступления помогут в решении вопроса о компенсациях для эстонских домохозяйств. Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут уже направила на согласование в Министерство финансов условия компенсации счетов за электроэнергию, газ и отопление. Законопроект предусматривает, что государство частично компенсирует бытовым потребителям счета за электроэнергию, газ и отопление. Мера вступит в силу 1 октября и продлится до 31 марта. О готовности к зиме министры энергетики 27 стран ЕС уже отчитались. По оценкам Еврокомиссии сейчас в большинстве государств газохранилища заполнены в среднем на 80 процентов. Ситуация стабильная для потребителей газа и тех, кто использует добытую с помощью газа электроэнергию.
Как оценивают опасность холодной зимы и перспективы оплаты постоянно растущих счетов жители Эстонии? В рамках нашего традиционного опроса большинство респондентов отметили свою готовность резко сократить энергопотребление. Некоторые планируют пересмотреть свои привычки в использовании бытовых электроприборов и семейный бюджет в целом. В ходе опроса мнениями поделились жители Палдиски, Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Таллинна. В опросе приняли участие более тридцати человек.
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