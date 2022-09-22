В управе Ласнамяэ пройдут инфодни для квартирных товариществ

«Наши бесплатные информационные дни предназначены для всех членов квартирных товариществ, которые желают пополнить свои знания. Мы хотим предоставить людям возможность получить информацию от специалистов своего дела по вопросам, которые станут, или уже являются актуальными», — сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Информационные дни пройдут 28 сентября в 17 часов (на эстонском языке) и 29 сентября в 17 часов (на русском языке) в зале на первом этаже управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54).

На предстоящем инфодне будет подробно освещена тема пожарной безопасности частных и многоквартирных домов. Также можно будет узнать о том, как подготовиться к чрезвычайным ситуациям, и о роли квартирных товариществ в разрешении этих ситуаций.

Рекомендации дадут представители отдела предотвращения, отдела готовности и отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента. Также на вопросы представителей квартирных товариществ ответят и специалисты управы Ласнамяэ.