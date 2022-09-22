Чт, 22.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Вытаскивавшему мальчика из ила спасателю самому потребовалась помощь

BNS
Вытаскивавшему мальчика из ила спасателю самому потребовалась помощь
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Река Педели.
Река Педели. Фото: Arvo Meeks

Спасатель, который в среду вечером пришел на помощь застрявшему в илонакопителе на реке Педели в Валгамаа мальчику, сам завяз в иле и ему потребовалась помощь коллег.

В 17:52 в среду в центр тревоги поступило сообщение, что двое мальчиков, решивших прокатиться на велосипедах в илонакопителе на реке Педели, застряли в иле, передал BNS пресс-секретарь Спасательного департамента.

К тому времени, когда на место прибыли спасатели, один из мальчиков сумел выбраться сам, но второй увяз по пояс. Полицейский и спасатель, которые первыми пришли на помощь, сами провалились в ил и спасателю потребовалась помощь коллег, чтобы выбраться.

Ноги мальчика частично откопали и он выбрался. Спасатели отмыли мальчиков водой, взятой из бака спасательного автомобиля и подогретой, и вместе с велосипедами доставили их домой. Спасатели предупреждают, что увязшей в ил человек в самом худшем случае может утонуть или замерзнуть.

Ключевые слова

Pекомендуем

Наверх