Спасатель, который в среду вечером пришел на помощь застрявшему в илонакопителе на реке Педели в Валгамаа мальчику, сам завяз в иле и ему потребовалась помощь коллег.
Вытаскивавшему мальчика из ила спасателю самому потребовалась помощь
Вытаскивавшему мальчика из ила спасателю самому потребовалась помощь
В 17:52 в среду в центр тревоги поступило сообщение, что двое мальчиков, решивших прокатиться на велосипедах в илонакопителе на реке Педели, застряли в иле, передал BNS пресс-секретарь Спасательного департамента.
К тому времени, когда на место прибыли спасатели, один из мальчиков сумел выбраться сам, но второй увяз по пояс. Полицейский и спасатель, которые первыми пришли на помощь, сами провалились в ил и спасателю потребовалась помощь коллег, чтобы выбраться.
Ноги мальчика частично откопали и он выбрался. Спасатели отмыли мальчиков водой, взятой из бака спасательного автомобиля и подогретой, и вместе с велосипедами доставили их домой. Спасатели предупреждают, что увязшей в ил человек в самом худшем случае может утонуть или замерзнуть.
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