Вытаскивавшему мальчика из ила спасателю самому потребовалась помощь

В 17:52 в среду в центр тревоги поступило сообщение, что двое мальчиков, решивших прокатиться на велосипедах в илонакопителе на реке Педели, застряли в иле, передал BNS пресс-секретарь Спасательного департамента.

К тому времени, когда на место прибыли спасатели, один из мальчиков сумел выбраться сам, но второй увяз по пояс. Полицейский и спасатель, которые первыми пришли на помощь, сами провалились в ил и спасателю потребовалась помощь коллег, чтобы выбраться.