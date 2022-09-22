Автомобиль переехал девушку, упавшую со скутера

По данным полиции, авария произошла в 20:44 на пересечении улиц Раба и Ильвесе в Пярну. 16-ти летняя девушка, которая была за рулем скутера, не справилась с управлением, упала, и ее потащило вперед. Водитель скутера попала под колеса автомобиля Volkswagen Passat, которым управляла 48-летняя женщина.

По словам специалиста по связям с общественностью Пярнуской больницы Маргит Суххоставец, серьезно пострадавшая в аварии девушка находится в отделении интенсивной терапии.

По словам Олава Карулина, который одним из первых оказался на месте аварии, потому что живет по соседству, падение было настолько неудачным, что шлем девушки застрял под машиной.

«Я был одним из тех, кто поднимал машину. Без спасателей мы бы не справились. Шлем приплавился к глушителю машины, и, хотя мы подняли колеса машины, достать девушку снизу не удавалось», – рассказал Карулин.

«У спасателей были подушки, с помощью которых мы, наконец-то, подняли машину над землей, а затем с помощью окружающих чуть ли не перевернули машину на бок, только тогда скорая помощь добралась до ребенка», – описал он события на месте аварии.

Карулин хотел бы посоветовать родителям, чьи дети катаются на электросамокатах или скутерах, убедиться в качестве шлема своего ребенка. «На этом нельзя экономить», – увиденное на месте аварии произвело на него глубокое впечатление.