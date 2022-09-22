Прошлой ночью в Ряама в Пярну девушка не справилась с управлением скутера и перевернулась. Сразу после этого она попала под машину.
Автомобиль переехал девушку, упавшую со скутера
По данным полиции, авария произошла в 20:44 на пересечении улиц Раба и Ильвесе в Пярну. 16-ти летняя девушка, которая была за рулем скутера, не справилась с управлением, упала, и ее потащило вперед. Водитель скутера попала под колеса автомобиля Volkswagen Passat, которым управляла 48-летняя женщина.
По словам специалиста по связям с общественностью Пярнуской больницы Маргит Суххоставец, серьезно пострадавшая в аварии девушка находится в отделении интенсивной терапии.
По словам Олава Карулина, который одним из первых оказался на месте аварии, потому что живет по соседству, падение было настолько неудачным, что шлем девушки застрял под машиной.
«Я был одним из тех, кто поднимал машину. Без спасателей мы бы не справились. Шлем приплавился к глушителю машины, и, хотя мы подняли колеса машины, достать девушку снизу не удавалось», – рассказал Карулин.
«У спасателей были подушки, с помощью которых мы, наконец-то, подняли машину над землей, а затем с помощью окружающих чуть ли не перевернули машину на бок, только тогда скорая помощь добралась до ребенка», – описал он события на месте аварии.
Карулин хотел бы посоветовать родителям, чьи дети катаются на электросамокатах или скутерах, убедиться в качестве шлема своего ребенка. «На этом нельзя экономить», – увиденное на месте аварии произвело на него глубокое впечатление.
Уголовное дело, возбужденное полицией, должно установить, как произошла авария.
Карулин предположил, что инцидент мог быть связан с отремонтированной несколько дней назад дорогой, которая стала скользкой из-за насыпанного мелкого гравия. «Когда мы поднимали машину руками, нам приходилось следить, чтобы не поскользнуться», – сказал он.
По словам Карулина, сегодня утром он сообщил в горуправу о насыпанном гравии, и через час дорога была расчищена.
По словам главного специалиста по дорогам службы инфраструктуры и строительства хозяйственного отдела Пярнуской горуправы Яака Каннисте, выбоины на улице Раба были отремонтированы, чтобы с наступлением холодов дорожное покрытие не начало разрушаться. По его словам, ямочный ремонт покрытия битумом и щебнем – обычная технология, и неизбежно часть щебня некоторое время будет лежать на дороге неплотно.
«Пока щебень не будет машинами вдавлен в битум, он и должен быть на дороге», – пояснил Каннисте.
Как объяснил главный дорожный специалист, участники дорожного движения застревают в битумной крошке в течение суток-двух, а по требованиям рассыпанные камни должны быть убраны в течение трех дней.
По словам Каннисте, от ответственного за выполнение ремонтных работ зависит, установить ли ограничение скорости на ремонтируемом участке дороги и установить ли дорожный знак, предупреждающий о возможном выбрасывании камней из-под колес. Каннисте не смог сказать, были ли вчера на улице Раба предупреждающие знаки. «Должны быть знаки, если может возникнуть опасная ситуация», – пояснил городской чиновник.
Каннисте сказал, что преждевременно строить предположения о причине аварии до завершения полицейского расследования. «Пусть следствие объяснит, кто с какой скоростью двигался, тормозил ли и когда, и какие еще были обстоятельства», – разъяснил он.