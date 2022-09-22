Правительство в четверг решило призвать 2861 резервиста и члена Кайтселийта на дополнительные учебные сборы Okas 2022.
Правительство Эстонии вызовет резервистов на учебные сборы
Правительство Эстонии вызовет резервистов на учебные сборы
По предложению командующего Силами обороны, на дополнительные учебные сборы вызовут резервистов 11-го пехотного батальона и 16-го противовоздушного батальона, а также членов Кайтселийта и резервистов 42-го Северо-восточного округа территориальной обороны.
Всего на учения призовут 2861 резервиста и включенного в подразделения военного времени члена Кайтселийта. Они должны немедленно явиться в указанное в повестке место.
Резервисты и члены Кайтселийта могут проверить, входят ли они в число призванных, в регистре военнообязанных по адресу www.kaitsevaeteenistus.ee. Данные будут опубликованы к вечеру четверга, после того, как решение правительства будет официально подписано.
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