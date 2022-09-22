Правительство Эстонии вызовет резервистов на учебные сборы

По предложению командующего Силами обороны, на дополнительные учебные сборы вызовут резервистов 11-го пехотного батальона и 16-го противовоздушного батальона, а также членов Кайтселийта и резервистов 42-го Северо-восточного округа территориальной обороны.

Всего на учения призовут 2861 резервиста и включенного в подразделения военного времени члена Кайтселийта. Они должны немедленно явиться в указанное в повестке место.