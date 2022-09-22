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Правительство Эстонии вызовет резервистов на учебные сборы

BNS
Правительство Эстонии вызовет резервистов на учебные сборы
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Дополнительные учебные сборы. Фото иллюстративное.
Дополнительные учебные сборы. Фото иллюстративное. Фото: Eero Vabamägi/Postimees

Правительство в четверг решило призвать 2861 резервиста и члена Кайтселийта на дополнительные учебные сборы Okas 2022.

По предложению командующего Силами обороны, на дополнительные учебные сборы вызовут резервистов 11-го пехотного батальона и 16-го противовоздушного батальона, а также членов Кайтселийта и резервистов 42-го Северо-восточного округа территориальной обороны.

Всего на учения призовут 2861 резервиста и включенного в подразделения военного времени члена Кайтселийта. Они должны немедленно явиться в указанное в повестке место.

Резервисты и члены Кайтселийта могут проверить, входят ли они в число призванных, в регистре военнообязанных по адресу www.kaitsevaeteenistus.ee. Данные будут опубликованы к вечеру четверга, после того, как решение правительства будет официально подписано.

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