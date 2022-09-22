Латвия приостанавливает продление ВНЖ для россиян и белорусов

Поправки в закон Латвии об иммиграции, которые изменяют порядок запроса и продления разрешений на временное проживание для граждан России и Беларуси, были приняты в четверг, 22 сентября.

«С поправками приостановлена ​​возможность продления временного вида на жительство для граждан России и Беларуси, получивших вид на жительство на основании сделанных инвестиций или приобретения недвижимости в Латвии, – сообщает сайт латвийского Сейма. – Граждане России также не смогут получить удаленную рабочую визу».

При этом сохраняются исключения, которые позволяют получать ВНЖ на основании воссоединения семьи, международной защиты, национальных интересов или гуманитарных соображений. Сейм Латвии уточняет, что ограничения в отношении граждан Беларуси применяются в более узком объеме.

Одновременно латвийские власти обяжут сдавать экзамен на знание латвийского языка тем владельцам постоянного вида на жительство, кто получил российское гражданство, будучи гражданином или негражданином Латвии. Постоянный вид на жительство для такой категории граждан без подтверждения знания языка будет действовать только до 1 сентября 2023 года.

«Поправки в закон внесены в ответ на развязанную Россией войну в Украине, а также индивидуальные и экономические санкции, примененные Евросоюзом против России и Белоруссии», – уточняет пресс-служба латвийского парламента.