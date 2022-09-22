Делегация Европарламента беспокоится об использовании шпионского ПО в Польше

Депутаты Европарламента, посетившие Варшаву на этой неделе, входят в состав специального следственного комитета, созданного для расследования использования программного обеспечения для наблюдения в Европейском Союзе.

«Я думаю, что наша дискуссия пролила свет на незаконное использование вмешивающихся шпионских программ против демократических действующих лиц в Польше», – заявил журналистам глава делегации Ерун Ленарс.

«Мы видим, что баланс правового и институционального контроля был нарушен, что позволяет использовать информацию против лиц, которых считают оппозиционерами правительства», – добавил голландский политик.

«В результате были сильно нарушены демократические стандарты и права граждан, считающиеся чтимыми в польских и европейских законах».

Шпионское ПО Pegasus, созданное израильской технологической фирмой NSO Group, оказалось в центре международного скандала в прошлом году, когда расследования СМИ показали, что правительства использовали его для слежки за активистами, политиками, журналистами и даже главами государств.

Глава польской правящей партии признал, что страна купила шпионское ПО, но отверг обвинения о том, что оно использовалось против оппозиции.

По данным канадской группы мониторинга кибербезопасности Citizen Lab, Pegasus использовался против польских оппозиционных политиков, включая сенатора, который координировал предвыборную кампанию в 2019 году.

Pegasus предоставляет возможность получить доступ к сообщениям, изображениям и местоположению телефона, а также включить камеру или микрофон телефона без ведома жертвы.