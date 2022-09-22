Tesla отзывает более миллиона автомобилей

Производитель электромобилей сообщил Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), что нет необходимости физически отзывать автомобили для устранения проблемы. Для разрешения вопроса достаточно обновления программного обеспечения. Отзыв распространяется на модели Model 3, Model Y, Model X и Model S.

Tesla добавила, что им неизвестно о каких-либо претензиях по гарантии, авариях, травмах или смертельных случаях, которые были бы обусловлены этой проблемой.

NHTSA отметило, что автоматически закрывающееся окно без надлежащей системы откатывания может создать проблемы водителю или пассажиру, застрявшему между окном, и увеличить риск получения травмы. По данным NHTSA, автоматика также не соответствует стандарту безопасности, установленному для электрических стеклоподъемников.

Tesla заявила, что проблема была выявлена ​​собственными сотрудниками компании во время тестирования в августе. После обширных дополнительных испытаний Tesla определила, что система обнаружения и втягивания окон не соответствует требованиям.