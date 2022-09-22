Певкур: учебные сборы не являются ответом на мобилизацию в России

«Мы это делаем не потому, что в России объявили частичную мобилизацию. Дополнительные учебные сборы – это запланированные нами действия. Мы руководствуемся потребностями Эстонской республики», – сказал Певкур.

По словам Певкура, Okas 2022 – рекордно крупные учебные сборы, их проводят для проверки готовности к обороне. «Мы хотим проверить работу командной цепочки от принятия решения правительствами до сбора резервистов структуры быстрого реагирования», – пояснил он.

«Я очень надеюсь, что мы извлечем очень полезный урок. Проследим за передвижением наших подразделений в пункты сбора и на природу. Позже сделаем из этого все необходимые выводы», – сказал Певкур.

Заместитель командующего Силами обороны Вейко-Велло Палм отметил, что Эстония набирает свою армию, призывая резервистов на службу.

«Дополнительные учебные сборы – это как бы маленький певческий праздник. Мы очень довольны тем, что нам дали задание провести столь крупные учебные сборы», – отметил он.

Правительство в четверг решило призвать 2861 резервиста и члена Кайтселийта на дополнительные учебные сборы.

По предложению командующего Силами обороны на дополнительные учебные сборы вызовут резервистов 11-го пехотного батальона и 16-го противовоздушного батальона, а также членов Кайтселийта и резервистов 42-го Северо-восточного округа территориальной обороны.