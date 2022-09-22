Власти Латвии просят сообщать о получении повесток из России

Согласно официальному заявлению президента России Владимира Путина, в войне планируется задействовать военнослужащих из запаса Вооруженных сил России и всех, кто служил в российской армии.

VDD напоминает, что по нормам Уголовного закона, граждане Латвии, в том числе лица с двойным гражданством, неграждане и иностранцы, имеющие постоянный вид на жительство в Латвии, несут уголовную ответственность за службу в вооруженных силах России и участие в войне против Украины и ее жителей.

Таким образом, согласно Закону о гражданстве, гражданство Латвии может быть аннулировано за указанные уголовные преступления.