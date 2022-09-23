Ермалавичус: Эстонии предстоит принимать не уклонистов от мобилизации, а военнопленных

- Издание «Новая газета. Европа» сообщило вчера со ссылкой на источник в администрации президента России, что седьмой пункт указа о мобилизации, который в открытом доступе обозначен пометкой «для служебного пользования», на самом деле позволяет мобилизовать до одного миллиона человек. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что мобилизованы будут до 300 000 человек. Если планы Кремля действительно касаются мобилизации одного миллиона человек, означает ли это, что Владимир Путин собирается воевать с Украиной годами?

- Уже в самом начале этой войны я написал статью, в которой предположил, что с очень высокой долей вероятности война в Украине будет долгой. Поскольку было ясно, что блиц-криг не получился, но при этом обе стороны конфликта имеют возможности мобилизовать очень значительное количество разных ресурсов. Было очевидно, что какие-то существенные изменения в динамике этой долгой войны будут требовать от сторон очень больших усилий, так что факт нынешнего объявления Путиным мобилизации уж никак не является сюрпризом. Эту меру достаточно легко было предугадать.