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Ермалавичус: Эстонии предстоит принимать не уклонистов от мобилизации, а военнопленных

Павел Соболев
, журналист
Ермалавичус: Эстонии предстоит принимать не уклонистов от мобилизации, а военнопленных
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  • Объявленная Путиным мобилизация красноречиво подтверждает, что Россия терпит в войне поражение
  • Власти российских регионов просто стараются выполнить кремлевскую разнарядку на пушечное мясо
  • Велика вероятность, что страны ЕС будут содержать на своей территории попавших в плен россиян

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, руководитель исследований Международного центра обороны и безопасности Томас Ермалавичус среди прочего ответил на вопросы, касающиеся секретного пункта указа Владимира Путина о мобилизации, а также планов Германии давать убежище уклоняющимся от мобилизации россиянам.

- Издание «Новая газета. Европа» сообщило вчера со ссылкой на источник в администрации президента России, что седьмой пункт указа о мобилизации, который в открытом доступе обозначен пометкой «для служебного пользования», на самом деле позволяет мобилизовать до одного миллиона человек. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что мобилизованы будут до 300 000 человек. Если планы Кремля действительно касаются мобилизации одного миллиона человек, означает ли это, что Владимир Путин собирается воевать с Украиной годами?

- Уже в самом начале этой войны я написал статью, в которой предположил, что с очень высокой долей вероятности война в Украине будет долгой. Поскольку было ясно, что блиц-криг не получился, но при этом обе стороны конфликта имеют возможности мобилизовать очень значительное количество разных ресурсов. Было очевидно, что какие-то существенные изменения в динамике этой долгой войны будут требовать от сторон очень больших усилий, так что факт нынешнего объявления Путиным мобилизации уж никак не является сюрпризом. Эту меру достаточно легко было предугадать.

Однако в то же самое время эта мобилизация выглядит сейчас и жестом отчаяния. Россияне понесли исключительно большие потери в личном составе с начала войны. Эти потери просто необходимо каким-то образом восполнить. Поэтому прямо сейчас началась своего рода охота на потенциальные военные кадры для их отправки на поле боя. И идет она уже совсем не такими методами, какими она велась летом, когда создавались какие-то добровольческие батальоны или когда ЧВК «Вагнер» начинала свою кампанию по вербовке заключенных. Сейчас же в открытую используются инструменты административного и юридического насилия над обществом. Цель этого — просто заставить людей участвовать в этой мобилизации. И в конечном итоге — заставить воевать в Украине.

Формы, которые приобрела мобилизация, являются красноречивым индикатором того, что Россия терпит в этой войне неудачу. Россия пытается выправить эту ситуацию, так сказать, не качеством, а количеством, то есть она просто бросает сейчас на фронт пушечное мясо.

При этом мобилизационный резерв в России очень бедный. Еще в 2019 году независимые эксперты дали оценку, согласно которой во всей России можно найти лишь около 5000 человек, которые из идейных соображений готовы воевать за свою страну в любой ситуации. А сейчас Россия собирается откуда-то набрать миллион человек для войны, или пусть даже не миллион, а 300 000. Ясно, что с точки зрения эффективности ведения боевых действий качество таким образом формируемых подразделений будет очень низким. По сути, речь идет о гражданских лицах, как следует позабывших свои военные специальности.

При этом из России поступают прямо сейчас сообщения, что мобилизовать пытаются даже тех мужчин, кто никогда не служил в армии. То есть нарушаются те обещания, согласно которым будут призывать тех людей, полученные которыми на срочной службе навыки очень нужны сейчас на войне. На самом же деле положение обстоит так, что хватают практически всех подряд. Вполне вероятно, что власть на местах действует с таким расчетом, чтобы просто любой ценой выполнить какие-то квоты, спущенные из Москвы регионам. Региональные власти не очень следят за тем, чтобы мобилизовывать каких-то специалистов, а просто стараются выполнить свою норму по поставке пушечного мяса на войну.

- Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Файзер подтвердила, что Германия при определенных обстоятельствах будет готова принять дезертиров из российской армии и противников путинского режима. Как сказала немецкий министр, как правило, дезертиры, которым угрожают жестокие репрессии, получают в Германии международную защиту. Вероятно, в конкретной ситуации Файзер говорила не о фактических дезертирах с поля боя, а в большей степени об уклонистах от мобилизации. Найдутся ли в ЕС страны, которые поддержат такую позицию Германии?

- Все страны, входящие в Евросоюз, все-таки остаются суверенными государствами. Каждая страна ЕС может принимать решения, которые отвечают ее собственным интересам. Вопрос о приеме уклонистов от российской мобилизации никак не может стать предметом какой-то общей европейской регуляции, требующей какого-то консолидированного отношения. Так что каждая страна будет делать по этому вопросу в полном смысле слова самостоятельный выбор.

Этот выбор может базироваться и на историческом опыте, и на каких-то текущих стратегических национальных интересах. Германия вполне может принять такое решение, о котором говорила вчера глава МВД ФРГ, но при этом Германии стоит быть готовой к тому, чтобы справляться с последствиями такого решения тоже самостоятельно. Ясно ведь, что потребуются немалые ресурсы для приема этих беженцев-уклонистов.

Совсем другая ситуация возникнет, если Германия начнет просить проявить солидарность с ней, просить те страны ЕС, которые на такую меру не пошли. Сразу возникнут обширные дискуссии, потому что тема солидарности очень чувствительна внутри Европейского союза. Но, откровеннно говоря, я предполагаю, что той же Эстонии и многим другим странам ЕС предстоит принимать на своей территории тех российских граждан, которые вовсе не являтся уклонистами. Потому что Украине придется справляться с потоком военнопленных, с их огромными количествами. Харьковское наступление уже показало, в каких гигантских количествах россияне попадают в плен.

По всей вероятности, Украина попросит помощи у своих союзников в содержании российских военнопленных, чтобы немного снизить свое собственное бремя. Поэтому достаточно велика вероятность того, что страны ЕС по всем правилам Женевской конвенции будут содержать на своих территориях этих военнопленных. В рамках каких-то программ по оказанию помощи Украине.

- Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Литва и другие страны не обязаны спасать всех граждан РФ от мобилизации, пояснив, что она не понимает ситуации, когда людям позволят приезжать в ЕС только потому, что война была для них хорошей, когда они смотрели ее по телевизору, но оказалась плохой, когда их самих позвали повоевать. Авторитет Литвы, Латвии и Эстонии в ЕС очень вырос в последнее время, потому что стало ясно, что именно эти страны точнее всего оценивали реальный уровень исходящих от РФ угроз. Можно ли ожидать, что позиция литовского премьера станет доминирующей в ЕС?

- Я считаю это вполне вероятным. Например, про ту же Германию в последнее время часто шутят, что она тоже принимает правильные решения, правда, после того, как приняла уже все неправильные. Это можно наблюдать, скажем, если отследить динамику изменения позиции, которую Германия занимала в вопросе о поставках Украине вооружений. Некоторым странам бывает трудно отказаться от каких-то элементов своей внешней политики, которые присутствовали в ней десятилетиями. Это касается не только Германии, но и, допустим, той же Финляндии. Иногда отказ от этих принципов и подходов столь тяжел, чтот даже за несколько месяцев его бывает полностью не осуществить. Но он все равно происходит.

Так что и с позицией Германии по этой теме еще могут произойти метаморфозы. Конечно, это очень сильно зависит от развития ситуации в России, от того, как будет влиять на само существование России как государства продолжение военного конфликта. Однако глупо не признавать, что новый железный занавес между Россией и Европой уже появился. Ясно, что в ближайшее время он будет становиться только прочнее.

С учетом того, что Россия уже сделала с Украиной и продолжает делать, в Европе не остается стран, которые хотят иметь что-то общее с российским государством. И даже с российским обществом, очень значительная часть которого поддерживала российскую агрессию.

- Премьер-министр Финляндии Санна Марин сказала, что частичная мобилизация в России требует срочной переоценки угроз финскими органами безопасности. По словам Марин, нужно поставить крест на российском туризме и транзите, но вот как это сделать — более сложный вопрос. Наверное, сейчас власти Финляндии немного жалеют, что не были столь же решительны во введении визовых ограничений для россиян, как Эстония, Латвия, Литва, Польша. Вероятно ли, что и Финляндия последует теперь примеру этих стран, полностью запретивших въезд граждан РФ по турвизам?

- Да, все идет в этом направлении. Финляндия уже принимает меры, даже меняет законы. Так что Финляндия может максимально ограничить въезд для россиян уже в самое ближайшее время.

В ситуациях, когда в политической жизни какой-то страны очень многие вещи начинают происходить как бы по инерции, чрезвычайно важными становятся две вещи. Во-первых, это сплоченность общества и его воля к тому, чтобы поменять какую-то политику, которая перестала работать, во-вторых, это проявление лидерских качеств конкретными руководителями государства и политическими деятелями. Санна Марин в этом смысле действует абсолютно верно, объявляя, что очень многое сейчас нужно менять в стране в самом ускоренном порядке. Потому что ситуация для мира сейчас очень новая, и инертность в политике становится, по сути, фактором, наносящим ущерб интересам национальной безопасности. И даже репутации страны, так как что-то из старой политики в новых условиях может выглядеть просто неэтичным, недостойным с моральной точки зрения. Война меняет очень многие вещи в мире с очень большой скоростью.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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