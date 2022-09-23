Ермалавичус: Эстонии предстоит принимать не уклонистов от мобилизации, а военнопленных

- Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Файзер подтвердила, что Германия при определенных обстоятельствах будет готова принять дезертиров из российской армии и противников путинского режима. Как сказала немецкий министр, как правило, дезертиры, которым угрожают жестокие репрессии, получают в Германии международную защиту. Вероятно, в конкретной ситуации Файзер говорила не о фактических дезертирах с поля боя, а в большей степени об уклонистах от мобилизации. Найдутся ли в ЕС страны, которые поддержат такую позицию Германии?
- Все страны, входящие в Евросоюз, все-таки остаются суверенными государствами. Каждая страна ЕС может принимать решения, которые отвечают ее собственным интересам. Вопрос о приеме уклонистов от российской мобилизации никак не может стать предметом какой-то общей европейской регуляции, требующей какого-то консолидированного отношения. Так что каждая страна будет делать по этому вопросу в полном смысле слова самостоятельный выбор.
Этот выбор может базироваться и на историческом опыте, и на каких-то текущих стратегических национальных интересах. Германия вполне может принять такое решение, о котором говорила вчера глава МВД ФРГ, но при этом Германии стоит быть готовой к тому, чтобы справляться с последствиями такого решения тоже самостоятельно. Ясно ведь, что потребуются немалые ресурсы для приема этих беженцев-уклонистов.
Совсем другая ситуация возникнет, если Германия начнет просить проявить солидарность с ней, просить те страны ЕС, которые на такую меру не пошли. Сразу возникнут обширные дискуссии, потому что тема солидарности очень чувствительна внутри Европейского союза. Но, откровеннно говоря, я предполагаю, что той же Эстонии и многим другим странам ЕС предстоит принимать на своей территории тех российских граждан, которые вовсе не являтся уклонистами. Потому что Украине придется справляться с потоком военнопленных, с их огромными количествами. Харьковское наступление уже показало, в каких гигантских количествах россияне попадают в плен.