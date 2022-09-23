Студия Postimees: станут ли страны ЕС давать политическое убежище дезертирам из российской армии?

- Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Литва и другие страны не обязаны спасать всех граждан РФ от мобилизации, пояснив, что она не понимает ситуации, когда людям позволят приезжать в ЕС только потому, что война была для них хорошей, когда они смотрели ее по телевизору, но оказалась плохой, когда их самих позвали повоевать. Авторитет Литвы, Латвии и Эстонии в ЕС очень вырос в последнее время, потому что стало ясно, что именно эти страны точнее всего оценивали реальный уровень исходящих от РФ угроз. Можно ли ожидать, что позиция литовского премьера станет доминирующей в ЕС?

- Премьер-министр Финляндии Санна Марин сказала, что частичная мобилизация в России требует срочной переоценки угроз финскими органами безопасности. По словам Марин, нужно поставить крест на российском туризме и транзите, но вот как это сделать — более сложный вопрос. Наверное, сейчас власти Финляндии немного жалеют, что не были столь же решительны во введении визовых ограничений для россиян, как Эстония, Латвия, Литва, Польша. Вероятно ли, что и Финляндия последует теперь примеру этих стран, полностью запретивших въезд граждан РФ по турвизам?

- Издание «Новая газета. Европа» сообщило вчера со ссылкой на источник в администрации президента России, что седьмой пункт указа о мобилизации, который в открытом доступе обозначен пометкой «для служебного пользования», на самом деле позволяет мобилизовать до одного миллиона человек. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что мобилизованы будут до 300 000 человек. Если планы Кремля действительно касаются мобилизации одного миллиона человек, означает ли это, что Владимир Путин собирается воевать с Украиной годами?