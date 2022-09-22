Экстренное обращение премьер-министра Каллас: Россия может вызвать перебои в электроснабжении, границы Эстонии защищены

Публикуем обращение премьер-министра Эстонии в полном объеме:

Дорогие жители Эстонии!

Я обращаюсь к вам, потому что последние дни принесли такие новости из сферы безопасности, которые вызвали у людей тревогу. А я убеждена, что в напряженные времена о таких темах лучше говорить напрямую.

Россия организовывает в Украине псевдореферендумы, целью которых является аннексия оккупированных украинских территорий. Тогда она сможет заявить, что война, происходящая в Украине, это одновременно война против России. Путин грозит ядерным оружием и объявил мобилизацию. Его целью является запугивание, и в этом нет ничего нового. Для Эстонии прямой военной угрозы в настоящее время нет, и мы не должны позволить себя остановить.

Сегодня правительство решило призвать резервистов и членов Кайтселийта для участия в мобилизационных учениях „Шип 2022“. Мы проводили такие учения и раньше и, конечно, продолжим организовывать их и в будущем. Именно в этом и заключается обороноспособность – в готовности и уверенности, что в случае кризиса мы будем точно знать, что делать. У нас сильная армия, сильная воля к обороне, наша армия оснащена на мировом уровне. Мы тренируемся для того, чтобы все это нам никогда не понадобилось