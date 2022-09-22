Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 22 сентября: свежие решения правительства, приговор Сергею Середенко и история первого корабля, пересекшего Атлантику под эстонским флагом
Сегодня в выпуске:
- Как власти Эстонии собираются реагировать на мобилизацию в России?
- Суд приговорил Сергея Середенко к тюремному сроку за антигосударственную деятельность.
- Где и в каких условиях будут жить украинские беженцы? Департамент социальной защиты объявил конкурс государственной поставки для их размещения
- Короткие новости: будут ли повышены зарплаты полицейских и спасателей, какая услуга может стать доступной и для предприятий, почему может закрыться ряд магазинов и кого можно встретить на улицах Тарту.
- «Биттерсуит» , он же «Валвас», первое принадлежащее нашему государству судно, пересекшее Атлантический океан под флагом Эстонской Республики. Наша съемочная группа поднялась на палубу корабля и узнала его богатую историю.
- С миру по нитке: из-за чего бельгийские автобаны погрузяться во тьму, почему Аляска утопает в океане и подробности полицейской спецоперации против Алишера Усманова.
- Говорят, в сентябре с солнцем распрощайся, ближе к печке подбирайся. Но это не про жительницу страны Восходящего солнца, которая сумела поставить небесное светило на службу человеку.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 22 сентября.