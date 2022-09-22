«Новости в 7» за 22 сентября: свежие решения правительства, приговор Сергею Середенко и история первого корабля, пересекшего Атлантику под эстонским флагом

Сегодня в выпуске:

- Как власти Эстонии собираются реагировать на мобилизацию в России?

- Суд приговорил Сергея Середенко к тюремному сроку за антигосударственную деятельность.

- Где и в каких условиях будут жить украинские беженцы? Департамент социальной защиты объявил конкурс государственной поставки для их размещения

- Короткие новости: будут ли повышены зарплаты полицейских и спасателей, какая услуга может стать доступной и для предприятий, почему может закрыться ряд магазинов и кого можно встретить на улицах Тарту.

- «Биттерсуит» , он же «Валвас», первое принадлежащее нашему государству судно, пересекшее Атлантический океан под флагом Эстонской Республики. Наша съемочная группа поднялась на палубу корабля и узнала его богатую историю.

- С миру по нитке: из-за чего бельгийские автобаны погрузяться во тьму, почему Аляска утопает в океане и подробности полицейской спецоперации против Алишера Усманова.

- Говорят, в сентябре с солнцем распрощайся, ближе к печке подбирайся. Но это не про жительницу страны Восходящего солнца, которая сумела поставить небесное светило на службу человеку.